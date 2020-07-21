Софинансирование Rail Baltica составит преимущественно 15 процентов

«Возможно, есть отдельные небольшие фонды, где эта доля может быть иной», - сказал Ратас на пресс-конференции во вторник.

Лидеры ЕС в ночь на вторник достигли соглашения по фонду перезапуска экономики и новому бюджету. В период 2021–2027 Эстонии выделят из нового долгосрочного бюджета 6,8 млрд евро. В рамках программы перезапуска Эстонии в течение последующих трех лет выделят в дополнение к основному бюджету более полутора миллиардов евро дотаций.

В качестве одной из важнейших достигнутых на переговорах целей Ратас выделил дополнительное финансирование, необходимое для строительства Rail Baltica, а также выгодную ставку финансирования проекта со стороны ЕС.

В ходе бюджетных переговоров дополнительное финансирование по всему проекту выросло в текущих ценах до 1,56 млрд евро.