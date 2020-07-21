У Rally Estonia появился еще один крупный спонсор

Как и в случае с другими крупными спонсорами Rally Estonia, с учетом общих ценностей и поставленных задач, данное сотрудничество играет важную роль как для CRONIMET, так и для Rally Estonia.

Член правления Cronimet Nordic Эва Педьяк: «Одной из целей концерна СRONIMET – укоренить в обществе идею более ответственного использования природных ресурсов. И мы видим, что в сотрудничестве с Rally Estonia наш посыл сможет охватить большую аудиторию. Ранее CRONIMET оказывал поддержку нуждавшимся в помощи детям и культурным мероприятиям. Rally Estonia, несомненно, является одним из крупнейших событий 2020 года, которое объединит людей, а также обеспечит работой жителей страны. Нам очень приятно быть крупным спонсором данного мероприятия».

По словам коммерческого директора Rally Estonia Тармо Хыбе, этап ЧМ по авторалли, впервые проводимый в Эстонии, будет выгоден как для организаторов, так и партнеров. «Мы восоко ценим вклад CRONIMET и желание укоренить в обществе идею более ответственного использования природных ресурсов. Как в авторалли, так и автоспорте в целом защита окружающей среды играет важную роль», - сказал он.