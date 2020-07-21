Фото ⟩ В Харьюмаа на производстве вспыхнул пожар
Сегодня, 21 июля, в Центр тревоги поступило сообщение, что в Харьюмаа в волости Йыэляхтме в Уускюла в здании вспыхнул пожар, пишет Postimees.
На пожар в производственном здании KriCon Baltics OÜ отреагировали шесть-семь спасательных машин и несколько бригад скорой помощи.
Когда спасатели прибыли на место, трое человек своими силами выбрались из горящего здания, но один из них получил тяжелые ожоги.
Пострадавшего передали медикам.
По данным Спасательного департамента, спасатели все еще пытаются локализовать пожар.