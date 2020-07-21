Фото ⟩ В Харьюмаа на производстве вспыхнул пожар

На пожар в производственном здании KriCon Baltics OÜ отреагировали шесть-семь спасательных машин и несколько бригад скорой помощи.

Когда спасатели прибыли на место, трое человек своими силами выбрались из горящего здания, но один из них получил тяжелые ожоги.