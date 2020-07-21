Вт, 21.07.2020
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  • Вы его видели? Полиция просит помощи в поисках 69-летнего Виктора

Вы его видели? Полиция просит помощи в поисках 69-летнего Виктора

69-летний Виктор.

ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

Полиция просит помощи в установлении местонахождения покинувшего пансионат Аа 69-летнего Виктора.

Виктор покинул дом попечения Аа 19 июля в 10 часов утра. По поступившей в полицию информации, Виктор может находиться в Кохтла-Ярве. У него нет с собой ни документов, ни телефона. Виктор и ранее покидал пансионат и направлялся в Кохтла-Ярве.

Полиция проверила возможные места, куда Виктор мог направиться, а также местную больницу, но его найти так и не удалось.

Виктор среднего роста и полного телосложения. На данный момент неизвестно, во что он был одет. Известно только то, что на нем были штаны в клеточку. У Виктора шаткая походка.

Полиция просит всех, кто видел Виктора или располагает информацией о его местонахождении, сообщить об этом по экстренному номеру 112 или написать на электронную почту taavi.unuks@politsei.ee.

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