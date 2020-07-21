Сенаторы в США подготовили резолюцию против возвращения РФ в G8

Несмотря на аннексию Россией у Украины Крыма, дестабилизирующие действия РФ против США и других демократических стран, а также недавние сообщения, что Москва предложила награду за атаки на американские войска, дислоцированные в Афганистане, "президент Дональд Трамп неоднократно призывал к тому, чтобы Россия была возвращена в "группу восьми" или же приняла бы участие в процедурной работе G7", отметил Дурбин. Он обвинил республиканца Трампа, в том, что тот "стремился нормализовать" отношения с Москвой и "вознаградить Кремль".