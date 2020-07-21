В Киеве у станции метро прогремел взрыв

В Киеве возле станции метро "Минская" произошел взрыв. Видео опубликовал Telegram-канал Киев Оперативный.

«Вблизи со станцией метро "Минская" произошел взрыв. Пока неизвестно, что именно взорвалось», - говорится в сообщении.

Незадолго до взрыва вблизи станции метро "Минская" нашли подозрительный чемодан. Люди были эвакуированы.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, взрывотехники обезвредили взрывчатку.

"Друзья! Только что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке Минский", - написал мэр Киева в Телеграм-канале.