Вчерашние ливни перегрузили систему отвода дождевой воды в Таллинне

Наиболее интенсивные осадки наблюдались в районах Нымме, Мустамяэ, Кристийне и Пыхья-Таллинне, где в зависимости от места в течение 30 минут на улицах выпало до 18 мм осадков, что составляет примерно 30 процентов от июльской нормы.

«В результате климатических изменений проливные дожди становятся все более привычным погодным явлением. Проблемы с отводом дождевых вод беспокоят большую часть городов и регионов мира, - сказал вице-мэр Калле Кландорф. – Мы должны учитывать то, что отвести все ливневые воды в один момент очень сложно, поскольку улицы и трубопровод строят исходя из нормативной пропускной способности».

Один из вариантов предотвращения проблем – установка систем отвода дождевой воды при каждом объекте дорожного строительства.

«Хорошим примером отлично функционирующего решения является улица Рейди, которая справляется с большим потоком осадков. Благодаря внедрению системы перераспределения сточных вод решены и проблемы с подтоплением улицы Туукри. На очереди – строительство подобной системы на улице Поска», - сказал Кландорф.