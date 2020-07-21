Вчерашние ливни перегрузили систему отвода дождевой воды в Таллинне

В ходе бушевавшего в Таллинне 20 июля ливня с грозой в некоторых местах в течение получаса выпала примерно треть от июльской нормы осадков. Ликвидацией последствий ливня занимался как Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, так и бригады AS Tallinna Vesi.
Наиболее интенсивные осадки наблюдались в районах Нымме, Мустамяэ, Кристийне и Пыхья-Таллинне, где в зависимости от места в течение 30 минут на улицах выпало до 18 мм осадков, что составляет примерно 30 процентов от июльской нормы.
«В результате климатических изменений проливные дожди становятся все более привычным погодным явлением. Проблемы с отводом дождевых вод беспокоят большую часть городов и регионов мира, - сказал вице-мэр Калле Кландорф. – Мы должны учитывать то, что отвести все ливневые воды в один момент очень сложно, поскольку улицы и трубопровод строят исходя из нормативной пропускной способности».
Один из вариантов предотвращения проблем – установка систем отвода дождевой воды при каждом объекте дорожного строительства.
«Хорошим примером отлично функционирующего решения является улица Рейди, которая справляется с большим потоком осадков. Благодаря внедрению системы перераспределения сточных вод решены и проблемы с подтоплением улицы Туукри. На очереди – строительство подобной системы на улице Поска», - сказал Кландорф.
Как бригады AS Tallinna Vesi, так и договорные партнеры Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства отреагировали оперативно, приступив в местах подтопления к очистке дождеприемников и установке отошедших канализационных люков. После ливня партнеры города занимались уборкой ветвей, листьев и других предметов, которые в ходе шторма попали на дождеприемники, препятствуя их работе.