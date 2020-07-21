Сборная Италии по футболу примет команду Эстонии в Беневенто

Данный стадион является домашней ареной для клуба "Беневенто", который за семь туров до конца нынешнего сезона завоевал путевку в итальянскую Серию А - высший футбольный дивизион страны, сообщил во вторник Эстонский футбольный союз.

Матч пройдет под эгидой УЕФА, это означает, что решение о возможном допуске на него болельщиков должны будут принять европейские футбольные власти. На данный момент такое решение еще не принято.