Вт, 21.07.2020
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Сборная Италии по футболу примет команду Эстонии в Беневенто

Сборная Эстонии по футболу.

ФОТО: Raul Mee

Товарищеский матч между сборными Италии и Эстонии по футболу, назначенный на 11 ноября, пройдет на стадионе "Чиро Вигорито" в городе Беневенто, пишет Rus.ERR.

Данный стадион является домашней ареной для клуба "Беневенто", который за семь туров до конца нынешнего сезона завоевал путевку в итальянскую Серию А - высший футбольный дивизион страны, сообщил во вторник Эстонский футбольный союз.

Матч пройдет под эгидой УЕФА, это означает, что решение о возможном допуске на него болельщиков должны будут принять европейские футбольные власти. На данный момент такое решение еще не принято.

Ранее команды встречались друг с другом шесть раз. Все поединки выиграла сборная Италии.

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