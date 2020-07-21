Картина дня: захват заложников, спецрейс с украинцами и зарплата руководителя департамента

На Украине вооруженный человек захватил автобус с заложниками

В центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с пассажирами, сообщает полиция Волынской области Украины в Facebook. По последним данным, в автобусе находится около десяти человек. Центр города заблокирован, объявлен оперативный план "Заложник", пишет Newsru со ссылкой на Telegram-канал МВД Украины. Читать далее...

Ратас доволен: Эстония получит от ЕС 6,8 млрд евро

Как заявил премьер-министр Юри Ратас, на переговорах по бюджету ЕС дела пошли лучше ожидаемого, например, Эстония сможет использовать из долгосрочного бюджета три миллиарда евро средств, выделенных на политику единства, т.е. структурных средств, также существенно уменьшится требование доли софинансирования, а общий объем прямых пособий вырастет более чем на треть – всего к 2027 году Эстония получит 6,8 млрд евро. Читать далее...

Спецрейс с украинцами прибыл в Таллинн

Сегодняшним спецрейсом Эстонской торгово-промышленной палаты в Эстонию доставили около 170 необходимых в сельскохозяйственном секторе рабочих с Украины. В аэропорту им сделали тест на коронавирус, теперь приезжие проведут 14 дней в самоизоляции, а затем сдадут тест вновь. Читать дальше...

Восемь проваленных экзаменов: житель Силламяэ не может восстановить права, отобранные из-за штрафа в 20 евро

Артур Моора из Силламяэ в прошлом имел водительские права и несколько лет стажа вождения. Но из-за неоплаченного штрафа за неправильную парковку в 20 евро его отправили на пересдачу, которую он провалил уже восемь раз. Читать далее...

Видео: в Таллинне очередной лихач решил наплевать на правила

Читатель прислал в редакцию Rus.Postimees видео опасного маневра в Таллинне, полиция призвала сообщать о таких водителях. «Две полосы заняты, водитель пошел на очень рискованный, наглый и запрещенный обгон, практически не оставив другим места для маневра», - написал автор видео. Читать дальше...

Руководитель нового департамента будет получать 6900 евро в месяц

Приступающая с 10 августа к работе на посту генерального директора недавно созданного Департамента по делам образования и молодежи Улла Илиссон будет зарабатывать 6900 евро в месяц. Читать далее...

Даже в больнице: R-Kiosk продолжает распространять дезинформацию о коронавирусе

Хотя проблема была доведена до сведения R-Kiosk две недели назад, компания продолжает распространять опасную ложную информацию в своих собственных киосках, а также во всех крупных сетях магазинов Эстонии, кроме Rimi и Coop - последние прекратили продажи печатного издания после того, как Postimees обратил их внимание на контент. Читать дальше...

Любитель истории нашел останки сбитого советского самолета

Любитель истории и присяжный адвокат Микк Лыхмус в конце прошлой недели обнаружил в Йыгевамаа, в десяти километрах от Чудского озера сбитый в сентябрьских боях 1944 года самолет Ил-2, о существовании которого он слышал в юном возрасте в советское время. Читать дальше...