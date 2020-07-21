Картина дня: захват заложников, судьбоносное решение по бюджету ЕС и зарплата руководителя департамента

На Украине вооруженный человек захватил автобус с заложниками

В центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с пассажирами, сообщает полиция Волынской области Украины в Facebook. По последним данным, в автобусе находится около десяти человек. Центр города заблокирован, объявлен оперативный план "Заложник", пишет Newsru со ссылкой на Telegram-канал МВД Украины. Читать далее...

Ратас доволен: Эстония получит от ЕС 6,8 млрд евро

Как заявил премьер-министр Юри Ратас, на переговорах по бюджету ЕС дела пошли лучше ожидаемого, например, Эстония сможет использовать из долгосрочного бюджета три миллиарда евро средств, выделенных на политику единства, т.е. структурных средств, также существенно уменьшится требование доли софинансирования, а общий объем прямых пособий вырастет более чем на треть – всего к 2027 году Эстония получит 6,8 млрд евро. Читать далее...

Руководитель нового департамента будет получать 6900 евро в месяц

Приступающая с 10 августа к работе на посту генерального директора недавно созданного Департамента по делам образования и молодежи Улла Илиссон будет зарабатывать 6900 евро в месяц. Читать далее...

Украинских рабочих протестируют на коронавирус прямо в Таллиннском аэропорту

Сегодняшним спецрейсом Эстонской торгово-промышленной палаты в Эстонию доставят необходимых в сельскохозяйственном секторе рабочих с Украины, которые до выхода на работу должны 14 дней находиться на карантине и сделать два теста на коронавирус. Правительство Эстонии разрешило въезд в страну украинским иностранным рабочим 6 июля. Читать далее...

Писали даже Путину и Ратасу, чтобы разрешили нам пожениться: душераздирающая история любви россиянки и жителя Эстонии

Евгений Ларин и Наталья Степанова поженились в минувшую субботу. Таллиннский ЗАГС зарегистрировал их брак, к которому они так стремились почти полгода. Невеста - жительница Санкт-Петербурга и гражданка России, жених - житель Эстонии. Читать далее...

Люди негодуют: почему таллиннскими лихачами занимается страховая компания, а не полиция?

Опубликованная на прошлой неделе Центром надзора за дорожным движением запись с авторегистратора, на которой заснято, как в Таллинне опасный маневр водителя стал причиной ДТП, вызвала негодование у людей: почему этим инцидентом занимается страховая компания, а не полиция? Читайте далее...

В Британии опубликовали доклад о российском вмешательстве в политику

В Британии опубликовали доклад «Россия», которого ждали, рассчитывая увидеть в нем доказательства вмешательства России в британские выборы. Речь в документе идет о попытках Кремля вмешаться во внутреннюю политику Британии в 2014 году. При этом авторы доклада не нашли прямых доказательств того, что Россия как-то пыталась повлиять на результат референдума о Брекзите. Читать далее...

Вчерашние ливни перегрузили систему отвода дождевой воды в Таллинне

В ходе бушевавшего в Таллинне 20 июля ливня с грозой в некоторых местах в течение получаса выпала примерно треть от июльской нормы осадков. Ликвидацией последствий ливня занимался как Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, так и бригады AS Tallinna Vesi. Читать далее...

Eesti Energia заключил в Польше крупнейший в истории концерна договор о продаже электроэнергии