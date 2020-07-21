Получившие европособия фермеры недовольны: хотелось бы больше!

«Это очень большая и позитивная весть для сельских районов Эстонии», - прокомментировал Ратас принятое вчера утром решение по бюджету ЕС, согласно которому объем прямых субсидий Эстонии увеличится на 35 процентов в ближайшие годы до 1,35 миллиарда евро. К ним добавляется поддержка жизни на селе в размере 638 миллионов евро и поддержка в ​​рамках программы перезапуска в размере 64 миллионов евро.

Это означает, что субсидии эстонским фермерам составят уже 80 процентов от среднего по Евросоюзу. В настоящее время они составляют всего 66 процентов.

Глава Эстонской сельскохозяйственно-торговой палаты Роомет Сырмус, который хорошо знаком с сельскохозяйственной политикой и распределением денег в Европейском союзе, сказал, что, хотя увеличение субсидий является значительным, этого недостаточно. «Наша долгосрочная цель - гармонизация сельскохозяйственных субсидий в ЕС. С момента вступления в Европейский Союз эстонские фермеры получали гораздо более низкие субсидии, чем их конкуренты во многих других странах », - указал он на сохраняющееся существование "вилки" между государствами-членами.

Эстония получит свободу решений

Сырмус подчеркнул, что у более высоких прямых пособий есть и другая, менее приятная сторона. "В новый период экологические требования к фермерам, требования по защите животных и другие бюрократические обязательства также значительно возрастут, что потребует очень больших инвестиций и дополнительных затрат для фермеров, - пояснил глава палаты.

Если посмтотреть на второй столп сельскохозяйственной политики Евросоюза - фонд развития сельской жизни, то, по мнению Сырмуса, субсидии, выплачиваемые нам оттуда, в будущем уменьшатся. «Оттуда ожидается сокращение примерно на 20 миллионов евро по сравнению с текущим периодом, но сегодня еще слишком рано оценивать, означает ли это также урезания для сельских предпринимателей и программы сельской жизни, потому что обязательства Эстонии по софинансированию в новом периоде значительно увеличатся», - сказал Сырмус.