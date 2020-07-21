Деревня Ильманду, которую в народе называют Полем чудес, это бывший элитный поселок, застроенный огромными частными домами. Один дом пышнее и краше другого, каждый следующий земельный участок - зеленее предыдущего. Портал Kodustiil решил рассмотреть одну из этих грандиозных вилл поближе.

Как выглядят дворцы из волшебных снов внутри? Разве все, что блестит, на самом деле - золото? Мы заглянем в один из замков деревни Ильманду, который в настоящее время ждет нового хозяина на рынке недвижимости.

По словам маклера Кристины Гримпель, занимающейся продажей замка, у дома было только два хозяина. Сегодняшний собственник однажды уже выставлял его на продажу, один раз сдал внаем, а сейчас вновь выставил на продажу. Сейчас в доме идет серьезный ремонт, в ходе которого будут обновлены как его интерьер, так и фасад.

Открыв дверь в дом, попадаешь в совершенно другой мир. Индивидуальные решения для отделки, эксклюзивные предметы мебели из массива дерева и постоянное чувство, что вы заблудились в комнатах и переходах, доказывают, что это не обычный эстонский дом.

Вид на море и 639 квадратных метров

В доме, расположенном на участке площадью 5075 квадратных метров, при желании и в случае необходимости могут разместиться несколько семей. В доме всего пять уровней, на первом, или нулевом этаже расположены тренажерный зал, банный комплекс с бассейном и предбанником и зимний сад. Здесь же большой гараж на четыре машины, два из которых предназначены для лимузинов.

Второй уровень, или первый этаж, очаровывает своим просторным и светлым вестибюлем. В первом крыле этого этажа пять спален, ванная комната и туалет. Второе крыло дома идеально подходит как для офисных помещений, так и для размещения гостей. Здесь тоже есть отдельный туалет, душ, кухня и три комнаты.

На третьем уровне или, согласно документам, на втором этаже находится спальня площадью 85 квадратных метров. Рядом с роскошной спальней расположены две не менее роскошные ванные комнаты. Также на этаже кухня и гостиная. Изюминкой планировки дома является лифт для подъема еды: он соединяет три этажа и заканчивает свой маршрут в самой большой спальне.