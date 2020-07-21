Департамент здоровья закрывает лагерь хиппи в Антсла

По словам руководительницы южного региона департамента Тийи Лухт, участие в мероприятии запрещено, поскольку наряду с прибывшими из регионов риска COVID-19 и нарушению правила самоизоляции на фестивале не попытались обеспечить даже элементарные возможности гигиены рук. «Отсутствие возможности мытья рук мылом и проточной водой, использование несоответствующего нормам уличного туалета и тесные контакты между людьми — это крайне благоприятная почва для распространения различных инфекционных заболеваний, - сказала Лухт, по словам которой у участников также отсутствует возможность мытья посуды в проточной воде. - Кроме того, легкопортящуюся пищу хранят в теплой среде, не организованы оказание и вызов помощи на случай коллективного заражения. Кроме того, скорая помощь не может попасть к установленным на участке палаткам и оказать помощь».

Наряду с департаментом и волостная управа Антсла считает, что мероприятие не следует проводить в такой форме. «Поскольку волостной управе Антсла не представили ходатайство о разрешении на проведение публичного мероприятия, волостная управа не давала и разрешения на проведение мероприятия, - сказал помощник волостного старейшины Курмет Мюйрсепп, по словам которого волость при необходимости предоставит для размещения участников фестиваля принадлежащие волости помещения. - Мы постоянно общаемся с Департаментом здоровья и полицией и полностью поддерживаем их деятельность».

Надзор за соблюдением запрета осуществляют Департамент здоровья и действующий на основании просьбы о помощи Департамент полиции и погранохраны.

15 июля Департаменту здоровья поступила от волости Антсла информация о проведении в волости мероприятия European Rainbow Gathering. В тот же день департамент направил контактному лицу мероприятия дополнительные вопросы с инструкцией по проведению крупных мероприятий в нынешнее время. Хотя контактное лицо ответило в общих выражениях, что соблюдает правила, департамент не получил ответов на свои вопросы. В этой связи Департамент здоровья предложил волости Антсла, Департаменту окружающей среды, Инспекции окружающей среды, Спасательному департаменту, Департаменту полиции и погранохраны, Южно-Эстонской больнице и контактному лицу мероприятия в пятницу встретился в волостном здании Антсла и обсудить ситуацию.