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  • Вот это наглость! В Таллинне мужчина совершил преступление прямо посреди оживленной дороги
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Вот это наглость! В Таллинне мужчина совершил преступление прямо посреди оживленной дороги

ФОТО: МуПо

Сегодня, 21 июля, в МуПо поступило сообщение о воре цветов, который посреди дня в Мустамяэ выкопал из находящейся посреди оживленной дороги клумбы кусты роз.

Инцидент произошел на бульваре Сыпрузе в 14.20. У вора цветов была лопата и большой черный пакет, в который он поместил растения. С места событий он уехал на своем Mercedes, который был припаркован у заправки Olerex, передает пресс-служба МуПо.

К счастью, кражу заснял на видео проживающий рядом человек. Запись была отправлена в МуПо, которая в свою очередь оповестила о случившемся Мустамяэскую городскую управу и передала доказательства, чтобы горуправа смогла написать заявление в полицию.

ФОТО: МуПо

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