Вот это наглость! В Таллинне мужчина совершил преступление прямо посреди оживленной дороги

Сегодня, 21 июля, в МуПо поступило сообщение о воре цветов, который посреди дня в Мустамяэ выкопал из находящейся посреди оживленной дороги клумбы кусты роз.
Инцидент произошел на бульваре Сыпрузе в 14.20. У вора цветов была лопата и большой черный пакет, в который он поместил растения. С места событий он уехал на своем Mercedes, который был припаркован у заправки Olerex, передает пресс-служба МуПо.
К счастью, кражу заснял на видео проживающий рядом человек. Запись была отправлена в МуПо, которая в свою очередь оповестила о случившемся Мустамяэскую городскую управу и передала доказательства, чтобы горуправа смогла написать заявление в полицию.