Посетил заправку и исчез: полиция ищет пропавшего 25-летнего мужчину

Сегодня в Центр тревоги поступило сообщение о пропавшем Яко, которого в последний раз видела вчера в 20.30 в Пярну на Рижском шоссе заправке Circle K.

Он покинул заправку пешком и попал на запись камеры видеонаблюдения, но неизвестно, куда он направился. Его телефон выключен. Из-за состояния здоровья без помощи посторонних он может попасть в беду.

Полицейские проверяют сейчас всевозможные места, куда он мог пойти, его приметы переданы всем патрулям.

У Яко худое телосложение, рост 178 сантиметров. У него серые глаза и темные короткие волосы. На нем была черная футболка с большой картинкой, черные брюки с боковыми карманами и бежевые кроссовки с длинными голенищами. Он носит очки с темной оправой.