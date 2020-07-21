Вт, 21.07.2020
Западный мир будет наблюдать за происходящим, поскольку сейчас какой-то шаг должен предпринять сам Путин. Пеэтер Тайм
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Посетил заправку и исчез: полиция ищет пропавшего 25-летнего мужчину

Посетил заправку и исчез: полиция ищет пропавшего 25-летнего мужчину

Пропавший Яко.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего вчера вечером в Пярну 25-летнего Яко.

Сегодня в Центр тревоги поступило сообщение о пропавшем Яко, которого в последний раз видела вчера в 20.30 в Пярну на Рижском шоссе заправке Circle K.

Он покинул заправку пешком и попал на запись камеры видеонаблюдения, но неизвестно, куда он направился. Его телефон выключен. Из-за состояния здоровья без помощи посторонних он может попасть в беду.

Полицейские проверяют сейчас всевозможные места, куда он мог пойти, его приметы переданы всем патрулям.

У Яко худое телосложение, рост 178 сантиметров. У него серые глаза и темные короткие волосы. На нем была черная футболка с большой картинкой, черные брюки с боковыми карманами и бежевые кроссовки с длинными голенищами. Он носит очки с темной оправой.

Полиция просит всех, кто видел Яко или у кого есть информация о его возможном местонахождении, дать об этом знать по телефону 5199 8082 или в Центр тревоги по номеру 112.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ