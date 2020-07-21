С 17 миллионов до полумиллиарда: кредитные расходы Эстонии растут скачкообразно

Главный специалист отдела коммуникаций Министерства финансов Отть Хейнапуу сказал, что в этом году расходы на обслуживание государственного долга составляют 322 млн евро, а в следующем году выплаты увеличатся еще на 177 млн ​​евро, то есть в 1,55 раза.

Для сравнения: в 2019 году, по данным Хейнапуу, ежегодные расходы на обслуживание государственного долга составляли 172 миллиона евро, а годом ранее - всего 17 миллионов евро.

Хейнапуу объясняет быстрый рост последних лет выпущенными краткосрочными облигациями. "В 2019 году было выплачено 100 миллионов евро в счет погашения взятых госказной краткосрочных облигаций, на 2020 год запланировано 250 миллионов евро, а в 2021 году - 425 миллионов евро", - сказал Хейнапуу, по словам которого финансирование текущего денежного потока государства через краткосрочные облигации является обычной практикой в ​​мире.