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  • С 17 миллионов до полумиллиарда: кредитные расходы Эстонии растут скачкообразно

С 17 миллионов до полумиллиарда: кредитные расходы Эстонии растут скачкообразно

Ministeeriumide ühishoone.

ФОТО: Sander Ilvest

В 2021 году расходы на обслуживание займов эстонского государства, то есть основная часть долговых обязательств госказны вместе с платежами по процентам, увеличатся до 499 миллионов евро, что почти в 30 раз больше, чем в 2018 году, передает Postimees со ссылкой на ERR.

Главный специалист отдела коммуникаций Министерства финансов Отть Хейнапуу сказал, что в этом году расходы на обслуживание государственного долга составляют 322 млн евро, а в следующем году выплаты увеличатся еще на 177 млн ​​евро, то есть в 1,55 раза.

Для сравнения: в 2019 году, по данным Хейнапуу, ежегодные расходы на обслуживание государственного долга составляли 172 миллиона евро, а годом ранее - всего 17 миллионов евро.

Хейнапуу объясняет быстрый рост последних лет выпущенными краткосрочными облигациями. "В 2019 году было выплачено 100 миллионов евро в счет погашения взятых госказной краткосрочных облигаций, на 2020 год запланировано 250 миллионов евро, а в 2021 году - 425 миллионов евро", - сказал Хейнапуу, по словам которого финансирование текущего денежного потока государства через краткосрочные облигации является обычной практикой в ​​мире.

На сегодняшний день эстонское государство с начала чрезвычайной ситуации заимствовало различными способами 2,8 миллиарда евро и планирует занять еще 2,2 миллиарда.

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