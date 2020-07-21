Вт, 21.07.2020
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Swedbank предупреждает о телефонных мошенниках

Настольный телефон.

ФОТО: Aivar Aotäht

Swedbank сообщает, что вновь распространяются мошеннические звонки.

Мошенники звонят от имени банка и сообщают, что замечено неправомерное использование карточки. Спрашивают номер банковской карточки клиента и CVC-код (трехзначный код на обратной стороне карточки). Swedbank не имеет к этим звонкам никакого отношения.

Swedbank напоминает, что банк никогда не запрашивает у своих клиентов эти данные. Если клиент получил такой звонок, ни в коем случае не следует передавать данные своей карточки.

Если же клиент случайно сообщил мошенникам данные своей карточки, следует обязательно уведомить об этом банк (по телефону 6 310 310) и закрыть свою карточку. Swedbank просит передать это предупреждение своим близким и друзьям.

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