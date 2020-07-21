Swedbank предупреждает о телефонных мошенниках

Swedbank сообщает, что вновь распространяются мошеннические звонки.
Мошенники звонят от имени банка и сообщают, что замечено неправомерное использование карточки. Спрашивают номер банковской карточки клиента и CVC-код (трехзначный код на обратной стороне карточки). Swedbank не имеет к этим звонкам никакого отношения.
Swedbank напоминает, что банк никогда не запрашивает у своих клиентов эти данные. Если клиент получил такой звонок, ни в коем случае не следует передавать данные своей карточки.
Если же клиент случайно сообщил мошенникам данные своей карточки, следует обязательно уведомить об этом банк (по телефону 6 310 310) и закрыть свою карточку. Swedbank просит передать это предупреждение своим близким и друзьям.