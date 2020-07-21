Хельме: в СМИ распространилась неполная версия проекта Закона об иностранцах

«В СМИ распространилась первоначальная версия законопроекта, которую уже успели прокомментировать некоторые министры. Я представлю членам правительства окончательный проект Закона об иностранцах только на кабинетном заседании на этой неделе», - сказал Хельме.

«Крайне прискорбно, что предназначенный для внутриведомственного использования первоначальный вариант законопроекта просочился в СМИ, поскольку распространение подобных неполных материалов вводит общественность в заблуждение и препятствует разумным дискуссиям между партнерами. По итогам прошедших консультаций я представлю правительству версию законопроекта, основанную на соглашении коалиции», - сказал министр.