Вт, 21.07.2020
В небольшой стране, имеющей ограниченные ресурсы, необходимо сотрудничество. Если его не удается наладить, то, как говорится, мудрый уступает Мартин Кадай
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Эстония потратит 450 тысяч евро на анализ весенних антикризисных мер
Конкурс

Õde Tuulikki Seppälä jagamas Helsingi Vantaa lennujaamas maanduvatele reisjatele infomaterjale koroonaviiruse kohta. Kõiki saabujaid hakkab uute piirangute kehtides kontrollima ka politsei. 

ФОТО: Jussi Nukari/LEHTIKUVA/REUTERS/SCANPIX

В Эстонии объявлен конкурс, цель которого - найти того, кто проведет исследование для оценки социально-экономических последствий коронавирусного кризиса и эффективности антикризисных мер. На проведение исследования отведено 18 месяцев, бюджет составляет 450 000 евро вместе с налогом с оборота, пишет Postimees.

Эстонское научное агентство (ETAg) объявляет конкурс для проведения финансируемого программой RITA исследования «Оценка социально-экономического воздействия ограничений на деятельность, связанных с Covid-19, и эффективности государственных антикризисных мер для максимизации социально-экономического благосостояния населения». Конкурс будет открыт до 3 сентября.

Ограничения, введенные во время пандемии коронавируса, имели значительные социальные и экономические последствия, но природа этих последствий до сих пор неясна. Для того чтобы страна была лучше подготовлена ​​к следующему кризису, политикам необходима основанная на знаниях аналитическая поддержка для принятия решений. Целью данного исследования является анализ влияния ограничений коронакризиса на эстонскую экономику и различные социальные группы; сравнение политических мер разных стран, а также решений в области экономической политики и оценка их связи с социально-экономическим развитием страны.

Существует также необходимость в анализе мер по смягчению последствий кризиса, обладающих социально-экономическим воздействием, что поможет в качестве долгосрочных целей сохранить рост производительности и конкурентоспособности.

Особенность заказанного исследования заключается в том, что в процессе исследования более точные фокусы могут несколько измениться. «Первоначальная задача исследования была сформулирована на основе весеннего коронавирусного кризиса. Если, например, вторая волна вируса появится в течение исследовательского периода или будут разработаны новые меры вмешательства, мы ожидаем, что исследовательская группа будет достаточно гибкой и адаптируемой, чтобы сосредоточить исследования на текущей ситуации», - пояснила научный советник Министерства финансов Реэлика Вахопски.

Заявочный тур конкурса проходит в эстонской научно-информационной системе ETIS. Заявка должна быть подана на эстонском языке. 

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