Эстония потратит 450 тысяч евро на анализ весенних антикризисных мер

Эстонское научное агентство (ETAg) объявляет конкурс для проведения финансируемого программой RITA исследования «Оценка социально-экономического воздействия ограничений на деятельность, связанных с Covid-19, и эффективности государственных антикризисных мер для максимизации социально-экономического благосостояния населения». Конкурс будет открыт до 3 сентября.

Ограничения, введенные во время пандемии коронавируса, имели значительные социальные и экономические последствия, но природа этих последствий до сих пор неясна. Для того чтобы страна была лучше подготовлена ​​к следующему кризису, политикам необходима основанная на знаниях аналитическая поддержка для принятия решений. Целью данного исследования является анализ влияния ограничений коронакризиса на эстонскую экономику и различные социальные группы; сравнение политических мер разных стран, а также решений в области экономической политики и оценка их связи с социально-экономическим развитием страны.

Существует также необходимость в анализе мер по смягчению последствий кризиса, обладающих социально-экономическим воздействием, что поможет в качестве долгосрочных целей сохранить рост производительности и конкурентоспособности.

Особенность заказанного исследования заключается в том, что в процессе исследования более точные фокусы могут несколько измениться. «Первоначальная задача исследования была сформулирована на основе весеннего коронавирусного кризиса. Если, например, вторая волна вируса появится в течение исследовательского периода или будут разработаны новые меры вмешательства, мы ожидаем, что исследовательская группа будет достаточно гибкой и адаптируемой, чтобы сосредоточить исследования на текущей ситуации», - пояснила научный советник Министерства финансов Реэлика Вахопски.