Иудины уши или лесная курятина? Любители грибов редко ценят что-то особенное

В последние годы на Сааремаа не находили трюфели, тогда как ранее там нашли 15 видов настоящих трюфелей, принадлежащих роду Tuber.

Однако на Сааремаа были созданы три трюфельные плантации. Впрочем, первый урожай придется ждать годами, так как выращивание трюфелей - очень длительный процесс.

Год богатый на редкие грибы

На этой неделе на глаза грибников попался необычный вид грибов, напоминающий экзотический цветок – трутовик зонтичный. Такие грибы были замечены в волости Элва в Паганамаа у озера Выртсъярв, в Пылвамаа в Вана-Койола, в волости Мульги недалеко от реки Тиру и других местах.

Гуляя по лесу в районе Пиккнурме, Лилия увидела трутовик зонтичный в двух местах. Фотографию она сделала там, где было сразу пять скоплений грибов.

«Это очень редкое явление, - прокомментировал миколог Индрес Селль. - Трутовик зонтичный занесен в Красную книгу как вымирающий вид. Сейчас для них лучшая пора, однако один проливной дождь быстро разрушит эту декоративную красоту».

Индрек Селль сам наткнулся на другой крайне редкий гриб – амилоцистис лапландский.

Гриб водянистого вида размером с кулак был обнаружен в нескольких сотнях метров от Отепя. Особенностью гриба, относящегося к первой категории защиты окружающей среды, является резкий запах, как у багульника болотного.

Индрек Селль сообщил, что впервые в Эстонии амилоцистис лапландский официально был зарегистрирован в 1969 году. Затем долгое время не было новых свидетельств, однако 10 лет назад Селль наткнулся на амилоцистис лапландский в Ида-Вирумаа, позднее в национальном парке Рахула и в заповеднике Алам-Педья. Также гриб видели в Пярнумаа и Тартумаа. Гриб можно встретить в т.н. старых лесах, однако в лесу, где за деревьями ведется специальный уход, такие грибы не растут.