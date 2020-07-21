Иудины уши или лесная курятина? Любители грибов редко ценят что-то особенное

В Эстонии растут съедобные грибы, которые высоко ценятся в других странах, однако здесь не пользуются спросом. Некоторые энтузиасты все же занимаются выращиванием более дорогих сортов грибов, например, шиитаке и трюфелей, пишет Postimees.
«В Америке высоко ценят трутовик серно-желтый. На вкус он напоминает курицу. Его даже называют «лесной курятиной» (англ. chicken of the woods)», - рассказала Марье Мюрк, проживающая недалеко от границы с Латвией в деревне Паганамаа (Вырумаа). Однако перед тем как предложить знакомым попробовать этот гриб, она решила не упоминать его название и не показывать, как он выглядел до термообработки.
Марье Мюрк также рекомендует гриб-зонтик краснеющий и лесной шампиньон. Однако существует опасность перепутать последний со смертельно ядовитой белой поганкой. «На самом деле отличить их чрезвычайно просто, - объясняет Мюрк. «У шампиньонов ламелы (спороносной слой гриба) розовые или коричневатые, а у белой поганки они всегда белоснежные».
«Несколько лет назад я собрал 10-15 килограммов лисичек трубчатых, по одной русской книге это «трехзвездочные» грибы, они высоко ценятся, - рассказал другой грибник из Вырумаа, Калев Отс. - Когда я пытался продать их на рынке в Выру, только один знакомый купил полкилограмма. Бабки на базаре начали упрекать, мол, что за гадость я продаю!»
Выращивать на продажу тяжело
В прибрежных районах Эстонии найден также высоко ценимый в Азии лекарственный гриб рейши (трутовик лакированный). В прошлом в Китае и Японии его могли есть только члены королевской семьи. Миколог Индрек Селль отметил, что в Эстонии этот гриб встречается в умеренном количестве. Более того этот гриб занесен в Красную книгу, однако в Эстонии его можно собирать. Под защитой окружающей среды также находится спарассис курчавый, считающийся деликатесом в Австрии и Америке. Совсем в небольших количествах встречается у нас высоко ценимый среди японцев гриб мацутакэ. Больше он произрастает в Финляндии.
В моду вошло выращивание грибов в домашних условиях. Энтузиаст Андрес Лехе, проживающий недалеко от Пярну в деревне Васкряма, рассказал, что из всех грибов проще всего выращивать устричный гриб (вешенка обыкновенная). «В этом грибе содержится очень много воды – после термообработки на сковороде ее осталось на несколько ложек, - заметил он. - Мне больше всего нравится шиитаке, в этом году я подготовил сто контейнеров, грибы должны вырасти в следующем году. Пробую также выращивать намеко (чешуйчатку съедобную) и аурикулярию уховидную (иудины уши)». По его словам, грибы шиитаке хорошо продаются, однако выращивание для продажи - трудное предприятие.
Запредельная цена вызывает интерес
Жительница Сааремаа Катрин Кваде во время работ на заднем дворе нашла черный клубень, который пахнул, как гриб. Кваде решила выяснить, может ли это быть трюфелем, который в Западной Европе можно крайне выгодно продать (по цене до тысячи евро за килограмм).
Черный клубень внешне был похож на трюфель, который ранее находили в старых дубовых лесах Сааремаа и Валгамаа.
По словам миколога Лехо Тедерсоо, это все же несъедобный гриб. «Это гриб из семейства Melanogaster, который часто ошибочно принимают за трюфель, однако он по родству ближе к подосиновикам», - уточнил он.
В последние годы на Сааремаа не находили трюфели, тогда как ранее там нашли 15 видов настоящих трюфелей, принадлежащих роду Tuber.
Однако на Сааремаа были созданы три трюфельные плантации. Впрочем, первый урожай придется ждать годами, так как выращивание трюфелей - очень длительный процесс.
Год богатый на редкие грибы
На этой неделе на глаза грибников попался необычный вид грибов, напоминающий экзотический цветок – трутовик зонтичный. Такие грибы были замечены в волости Элва в Паганамаа у озера Выртсъярв, в Пылвамаа в Вана-Койола, в волости Мульги недалеко от реки Тиру и других местах.
Гуляя по лесу в районе Пиккнурме, Лилия увидела трутовик зонтичный в двух местах. Фотографию она сделала там, где было сразу пять скоплений грибов.
«Это очень редкое явление, - прокомментировал миколог Индрес Селль. - Трутовик зонтичный занесен в Красную книгу как вымирающий вид. Сейчас для них лучшая пора, однако один проливной дождь быстро разрушит эту декоративную красоту».
Индрек Селль сам наткнулся на другой крайне редкий гриб – амилоцистис лапландский.
Гриб водянистого вида размером с кулак был обнаружен в нескольких сотнях метров от Отепя. Особенностью гриба, относящегося к первой категории защиты окружающей среды, является резкий запах, как у багульника болотного.
Индрек Селль сообщил, что впервые в Эстонии амилоцистис лапландский официально был зарегистрирован в 1969 году. Затем долгое время не было новых свидетельств, однако 10 лет назад Селль наткнулся на амилоцистис лапландский в Ида-Вирумаа, позднее в национальном парке Рахула и в заповеднике Алам-Педья. Также гриб видели в Пярнумаа и Тартумаа. Гриб можно встретить в т.н. старых лесах, однако в лесу, где за деревьями ведется специальный уход, такие грибы не растут.