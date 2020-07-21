Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель. ФОТО: STEPHANIE LECOCQ/AFP

На четвертые сутки переговоров лидеры стран Европейского союза наконец пришли к согласию о пакете финансовой помощи для борьбы с пандемией и ее последствиями. Ценой компромисса стало решение не увязывать финансовую помощь с демократией и верховенством закона, чему противились все более авторитарные правительства Венгрии и Польши.

План состоит в том, чтобы выделить 750 млрд евро (859 млрд долларов) в виде грантов и возвратных займов в помощь экономике и гражданам 27 стран союза.

Это самый крупный пакет кредитов в истории Евросоюза.

В ходе изнурительных переговоров группа стран, назвавших себя «четверкой скряг» - Швеция, Дания, Австрия и Нидерланды, - и примкнувшая к ним Финляндия категорично выступили против денежных «подарков» и требовали урезать предлагаемый пакет помощи почти вдвое.

Безвозвратная часть помощи, все-таки одобренная единогласно, состоит из 390 млрд евро, предназначенных наиболее пострадавшим от коронавируса странам - как ожидается, прежде всего ее получат Италия и Испания.

Из остальных 360 млрд каждая страна-член ЕС сможет получить кредит под низкий процент.

Для этого соглашения понадобилось 90 часов переговоров. Свидетели дискуссий рассказывали прессе, что некоторые лидеры в ходе споров повышали голос, а президент Франции Эмманюэль Макрон стучал по столу кулаком и говорил «четверке скряг», что они ставят под угрозу всю идею европейского проекта.

Этот саммит в Брюсселе по длительности уступает только пятидневной встрече ЕС в Ницце в 2000 году, когда Евросоюз обсуждал принятие в свой состав новых членов.

Согласованный экономический пакет еще должен пройти этап технических консультаций внутри ЕС и ратификацию в Европарламенте.

Чего добивалась четверка скупых?

Председатель Европейского совета Шарль Мишель - хозяин саммита - написал в «Твиттере» слово Deal («Договорились») ранним утром во вторник. Переговоры 27 премьер-министров и президентов увенчались успехом около 5:15 утра.

Они оказались крайне сложными из-за противоречия в подходах: одна сторона наибольшую угрозу видела в пандемии коронавируса и экономическом ущербе от него, другая - в неконтролируемом росте расходов ЕС.

Группа «скряг» с премьером Нидерландов Марком Рютте во главе отказывалась выделять в виде помощи больше, чем 375 млрд евро. Другие страны, более пострадавшие от Covid-19, не соглашались меньше чем на 400 млрд.

В качестве компромисса было предложено число 390 миллиардов, и «скряг», судя по сообщениям, удалось уговорить в обмен на уменьшение их взносов в бюджет ЕС.

Еще одним камнем преткновения на саммите было отношение к Польше и Венгрии: лидеров двух восточноевропейских государств Еврокомиссия обвиняла в размывании верховенства права. Нужно ли увязывать финансовую помощь на борьбу с коронавирусом с политическими действиями правительств, если даже их уличают в отходе от демократических принципов единой Европы? Венгрия и Польша грозили наложить вето на семилетний проект бюджета ЕС в целом, если бы им урезали доступ к пакету помощи.

В итоге вопрос об авторитарных тенденциях Будапешта и Варшавы отошел на второй план, и бюджет ЕС в 1,1 трлн евро до 2027 года был успешно согласован.

Колоссальная сумма в 750 млрд евро будет взята не из бюджета Евросоюза - это будут заимствования Европейской комиссии на международных финансовых рынках. Распределять помощь будет тоже Еврокомиссия, но у стран-членов будет механизм влияния на план раздачи денег.

Исторический день ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил этот день историческим для Европы.

«Ни разу еще ЕС не делал таких важных инвестиций в будущее», - написала в «Твиттере» глава правительства Бельгии Софи Вильмес.

Глава Европейского совета Шарль Мишель сказал,что ЕС продемонстрировал коллективную ответственность и веру в общее будущее.