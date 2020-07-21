Видео: в Таллинне очередной лихач решил наплевать на правила

На записи видно, как поворачивающий с полосы разгона водитель Honda не уступает дорогу едущему по главной дороге автомобилю, в результате чего возникает опасная ситуация.

По словам руководителя патрульной службы Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Вармо Рейн, в соответствии с Законом о дорожном движении, если есть полоса разгона, водитель должен проехать по ней и при въезде в транспортный поток уступить дорогу передвигающемуся по главной дороге водителю. «На этот раз повезло, что ехавший по главной дороге водитель в последний момент заметил быстро приближающийся автомобиль Honda и столкновения не произошло. Хотя подобные опасные маневры могут закончиться очень трагично», - отметил Рейн.