Пропавшего пожилого мужчину нашли утонувшим в пруду

Пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк сказал, что полиция выяснит обстоятельства, при которых утонул мужчина.

"Ранее пропавшего человека обнаружил полицейский патруль, а спасатели помогли доставить его на берег, - сказал он. - Аналогичный инцидент произошел 19 июля в селе Вериярве волости Выру: там был найден в пруду утонувший 71-летний мужчина. Спасатели доставили утопленника на берег".

Киик заявил, что в этом году число смертельных несчастных случаев на воде в Эстонии было очень высоким - 39, в то время как в прошлом году в течение года утонуло 36 человек.

"Большинство людей тонут в прудах рядом с домом, или переоценивают свои способности или возникает проблема со здоровьем, - сказал Кийк, добавив, что очень много тонет пожилых людей".