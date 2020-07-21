В Испании после отмены карантина наблюдается всплеск коронавируса

За месяц после отмены карантина в Испании выявили 18 564 новых случаев коронавируса, сообщает Korrespondent со ссылкой на агентство EFE.

Таким образом, число еженедельно выявляемых случаев выросло почти на 400 процентов по сравнению с показателем, который предшествовал отмене ограничительного режима в Испании.

С 21 июня, когда был отменен режим повышенной готовности, от коронавируса скончалось 99 человек, а более 1,1 тысяч были госпитализированы. Сейчас в стране остаются активными свыше 200 локальных вспышек заболевания.

Также указывается, что 21 июня минздрав уведомил о 141 новом инфицированном, а 20 июля власти сообщили о 685 выявленных за сутки заболевших.

Отметим, что с начала эпидемии коронавируса в стране зафиксировано почти 265 тысяч случаев болезни, более 28,4 тысяч пациентов умерли.

В то же время уровень заражения коронавирусом в Испании заметно снизился по сравнению с апрельскими показателями, но после смягчения ограничений в стране все чаще фиксируют локальные вспышки заболевания. Поэтому региональные власти разных автономных областей вынуждены вновь вводить более строгие карантинные меры.

Напомним, что ранее пляжи Испании массово закрылись из-за нарушения социальной дистанции. Места отдыха закрыли из-за невозможности соблюдения рекомендаций по социальной дистанции.