Даже в больнице: R-Kiosk продолжает распространять дезинформацию о коронавирусе

"Хватит этого сумасшедшего увлечения дезинфекцией!"

«От ношения масок больше вреда, чем пользы».

«Вирусология - это лженаука!»

Эти утверждения являются лишь верхушкой айсберга - о печатном издании, распространением которого занимаются принадлежащие одной и той же материнской компаниии Lehepunkt OÜ и R-Kiosk, Postimees писал две недели назад. Тогда R-Kiosk объявил, что продажа печатного издания в киосках будет продолжена.

В частности, оно по-прежнему продается в киоске, расположенном при одной из крупнейших эстонских больниц.

Поскольку любители теорий заговора и распространители лженовостей иногда используют новости, которые освещают их деятельность, в маркетинговых целях, мы не будем публиковать полученное редакцией фото рекламы печатного издания. «В этом же самом доме шла борьба за жизнь этих пациентов», - прокомментировал работающий в Клинике Тартуского университета автор фотографии, имея в виду коронавирусную болезнь, само существование которой публикация отрицает.