Даже в больнице: R-Kiosk продолжает распространять дезинформацию о коронавирусе

Хотя проблема была доведена до сведения R-Kiosk две недели назад, компания продолжает распространять опасную ложную информацию в своих собственных киосках, а также во всех крупных сетях магазинов Эстонии, кроме Rimi и Coop - последние прекратили продажи печатного издания после того, как Postimees обратил их внимание на контент.
"Хватит этого сумасшедшего увлечения дезинфекцией!"
«От ношения масок больше вреда, чем пользы».
«Вирусология - это лженаука!»
Эти утверждения являются лишь верхушкой айсберга - о печатном издании, распространением которого занимаются принадлежащие одной и той же материнской компаниии Lehepunkt OÜ и R-Kiosk, Postimees писал две недели назад. Тогда R-Kiosk объявил, что продажа печатного издания в киосках будет продолжена.
В частности, оно по-прежнему продается в киоске, расположенном при одной из крупнейших эстонских больниц.
Поскольку любители теорий заговора и распространители лженовостей иногда используют новости, которые освещают их деятельность, в маркетинговых целях, мы не будем публиковать полученное редакцией фото рекламы печатного издания. «В этом же самом доме шла борьба за жизнь этих пациентов», - прокомментировал работающий в Клинике Тартуского университета автор фотографии, имея в виду коронавирусную болезнь, само существование которой публикация отрицает.
«Мы удалим эту рекламу из R-Kiosk», - сказала менеджер по маркетингу R-Kiosk Терье Вайксаар. Пока неясно, останется ли сам журнал на прилавках или нет.