Вт, 21.07.2020
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  • В Силламяэ перед баром мужчину ударили ножом

В Силламяэ перед баром мужчину ударили ножом

Noarünnak. Fotolavastus.

ФОТО: Arvo Meeks

Во вторник в 14.50 в полицию поступило сообщение о том, что в Силламяэ перед баром на улице Кеск человек получил удар ножом. В качестве подозреваемого был задержан 41-летний мужчина.

Как сообщил пресс-секретарь Идаской префектуры, бригада скорой помощи доставила тяжело раненого мужчину в Ида-Вирускую Центральную Больницу.

По словам оперативного дежурного Идаской префектуры Сергея Андреева, в данный момент полиция занимается сбором улик на месте происшествия. 

«По имеющейся информации сложно сказать, как развивались события. Вероятно, мужчины были знакомы друг с другом, поскольку употребляли алкоголь в одной компании. Подозреваемый, 41-летний мужчина, покинул место происшествия, но был задержан по горячим следам недалеко от бара», – объяснил оперативный дежурный.

Точные обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе начатого уголовного производства.

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