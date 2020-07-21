В Силламяэ перед баром мужчину ударили ножом

Во вторник в 14.50 в полицию поступило сообщение о том, что в Силламяэ перед баром на улице Кеск человек получил удар ножом. В качестве подозреваемого был задержан 41-летний мужчина.
Как сообщил пресс-секретарь Идаской префектуры, бригада скорой помощи доставила тяжело раненого мужчину в Ида-Вирускую Центральную Больницу.
По словам оперативного дежурного Идаской префектуры Сергея Андреева, в данный момент полиция занимается сбором улик на месте происшествия.
«По имеющейся информации сложно сказать, как развивались события. Вероятно, мужчины были знакомы друг с другом, поскольку употребляли алкоголь в одной компании. Подозреваемый, 41-летний мужчина, покинул место происшествия, но был задержан по горячим следам недалеко от бара», – объяснил оперативный дежурный.
Точные обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе начатого уголовного производства.