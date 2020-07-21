Любитель истории нашел останки сбитого советского самолета

Лыхмус обнаружил русский самолет со своим 17-летним сыном Лехо в лесу на территории села Мякасте. «Это буквально глухомань, там нет никакого поселения. Но уже советское время в деревне ходили слухи о том, что там сбили российский самолет", - сказал Лыхмус.

Дед Лыхмуса узнал о сбитом самолете вскоре после того, как это произошло. Темной сентябрьской ночью 1944 года эстонец в немецкой форме постучал в окно фермы деда Микка Лыхмуса и попросил поесть и попить. К тому времени фронт Эмайыги уже пал, и эстонец после разгрома части возвращался домой в Ида-Вирумаа.

Солдат упомянул, что когда он шел по лесной дороге возле фермы, он внезапно почувствовал слабый запах топлива и, отправившись расследовать это дело, обнаружил сбитый российский самолет, рядом с которым лежало тело пилота без головы.

«Мой дед на следующий день отправился выяснять на месте вместе с Эдуардом Ууком. Кстати, Эдуард Уук - отец легендарного журналиста Postimees Эльмара Уука. В указанном солдатом месте, действительно, лежали обломки разбившегося на три части самолета-штурмовика. Рядом с обломками лежал труп пилота, а в том месте, где самолет протаранил плато, была голова пилота. Останки пилота, вероятно, в настоящий момент захоронены возле места крушения», - сказал Лыхмус.

Мужчины не осмелились рассказать властям о своей находке, но слухи по деревне ходили. Примерное место крушения Микку Лыхмусу показал в 2001 году его родственник по материнской линии Роберт Койду. Самолет не выходил у Лыхмуса из головы, и он решил проверить, были ли истории правдой. Он прошел курсы металлоискателей и в начале июля этого года начал поиск штурмовика.

Поначалу поиски Микка Лыхмуса и его сына Лехо были безуспешными, но в пятницу, 17 июля, они обнаружили в лесу место, где металлоискатель словно сошел с ума и обнаружил присутствие большого количества металла. После недолгих раскопок обнаружился металл фюзеляжа самолета. Затем они нашли пятиугольную заклепку и несколько пуль от пулемета. Мужчины сообщили о находке саперам Спасательного департамента, которые забрали боеприпасы.

Поскольку раскопки самолета - слишком трудоемкое занятие для двух человек, Лыхмус сообщил о своей находке военно-историческому клубу Pommiauk, член правления которого Сергей Ерёмин прибыл на место происшествия и определил, что это был штурмовик Ил-2.

Оказалось, что Ерёмин искал самолет с 2008 года, когда нашел информацию о нем в немецких архивах. «Во время Второй мировой войны немцы точно фиксировали все боевые действия, а в архивах содержалась информация о в сентябре 1944 года сбитом самолете . Мы нашли тот самый самолет, который был упомянут в архивах", - сказал Лыхмус.

Раскопки начнутся в сотрудничестве с военно-историческим клубом Pommiauk в ближайшее время. «Эта работа должна выполняться специалистами, так как существует высокая вероятность того, что в обломках машины все еще могут содержаться боеприпасы для пулеметов и авиационные бомбы. Саперы увезли только патроны, которые мы с сыном выкопали», - сказал Лыхмус.

По его словам, после раскопок останки самолета должны быть переданы в йыгеваский частный музей клуба Pommiauk. Лыхмус передал в тот же музей части пятиугольную заклепку, обнаруженную во время первоначальных раскопок.

Могут ли в самолете находиться останки летчиков, будет определено во время раскопок. «Как заверяли очевидцы, тело летчика лежало за пределами самолета. Команда Ил-2 обычно состояла из двух человек - пилота и стрелка. Если в обломках и есть чьи-то останки, то это стрелок. Возможно, что он сумел выпрыгнуть из люка после крушения самолета. Конструкция Ил-2 такова, что у пулеметчика больше шансов спасти себя, прыгнув с парашютом, пилоту было гораздо сложнее выпрыгнуть», - сказал Лыхмус.