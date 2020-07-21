Преодолевшая коронавирус эстонская телеведущая поможет ученым

Хейди Хансо узнала о своей болезни 16 марта, и страдала от нее дома в течение шести недель. «Это очень коварная болезнь», - вспоминает она.

Хотя у симптомы у Хансо были довольно слабыми - небольшая температура, жжение в горле, потеря вкуса - болезнь ​​очень ослабила ее. К тому же, кашель продолжался несколько недель.

Сегодня Хайди Хансо посетила кабинет Айна Кааре, заведующего отделением гематологии и трансплантации костного мозга Клиники Тартуского университета, ответила на вопросы о здоровье и сдала образец венозной крови. Через две недели станет ясно, достаточно ли в ее крови антител и подходит ли она для исследований или нет.

По словам Кааре, не у каждого переболевшего коронавирусом в крови есть антитела. Также неясно, защищают ли эти антитела человека от повторного заболевания. «Правда выяснится, когда придет вторая волна и мы увидим, заболевают ли люди с антителами», - сказал он.

На вопрос, насколько эффективной может быть плазма крови с антителами при лечении коронавируса, также нет четкого ответа. Ученые выдвинули гипотезу о том, что антитела, генерируемые донорской плазме для борьбы с вирусом, помогают нейтрализовать и частицы вируса в организмах пациентов, но доказательств эффективности и безопасности переноса донорской плазмы при лечении Covid-19 все еще недостаточно.

«Это определенно не панацея - не так, что мы передаем плазму пациенту, и на следующий день он с радостью выпрыгивает из постели, - добавил Айн Кааре. - Но это определенно один из многих компонентов этого лечения, которые могут помочь».

Стать донором

Приглашать на исследование плазмы переболевших Covid-19 добровольцев начали в начале мая этого года. Цель состоит в том, чтобы заполучить как минимум сто доноров. Для сдачи крови подходят люди в возрасте от 18 до 60 лет, которые излечились от коронавирусной болезни и не принимают лекарства. Добровольцам следует связаться с Айном Кааре по электронной почте ain.kaare@kliinikum.ee.