Галерея ⟩ Полиция - о ситуации в лагере хиппи: ситуация спокойная, применение силы не нужно

Мероприятие European Rainbow Gathering (Фестиваль радуги) началось в волости Антсла 20 июля и должно было продлиться до 19 августа, но на фестиваль прибыли люди из зон риска COVID-19. Департамент здоровья решил запретить это мероприятие как для защиты жизни и здоровья участников, так и для обеспечения общей инфекционной безопасности. Департаменту также помогает полиция.

«Деятельность продолжается. Мы давно общаемся с организаторами и людьми, которые там находятся. В настоящее время мы работаем там в рамках просьбы Департамента здоровья о помощи. Мы помогаем определить, из каких стран люди приезжают. Все люди в настоящее время проходят тестирование. Мы ждем результатов, сколько положительных ответов придет и будут ли они вообще. После этого сдавшие положительные пробы попадут на карантин; контактировавшие с ними также подвергнутся карантину. Тем, чей тест не покажет положительный результат, мы дадим возможность уехать в ближайшие дни», - сказал Оттомар Вирк, глава службы оперативной информации Лыунаской префектуры.

«Мы не впустим туда новых людей, полиция заблокировала доступ. Все проходит относительно спокойно. Целью является обеспечение безопасности - чтобы вирус не распространился на этих людей или за пределы лагеря, ни на жителей Антсла, ни где-либо еще. Поэтому мы никак не можем и не хотим его разгонять, сначала нужно узнать состояние этих людей», - добавил Вирк.

По словам полицейского, в лагере все еще относительно мало людей, поэтому в настоящий момент там и не может возникнуть больших волнений. Как заверил майор полиции, люди здесь доброжелательные, приятные и понимающее. «Мы определенно пытаемся найти лучшее решение для всех. Я разговаривал с землевладельцем, и он сказал, что, конечно, самое важное - это здоровье людей».

Но что произойдет, если люди, которым будет предоставлена ​​возможность уйти, этого не сделают? "Мы смотрим на ситуацию в текущем режиме, конечно, у нас есть разные планы, А и Б. Но мы ищем, как добиться цели. Чтобы вирус не мог распространяться. Чтобы минимизировать этот риск. Я считаю, что все является предметом переговоров. Определенно сейас нет причин думать о каких-то силовых решениях", - ответил Вирк.

По состоянию 18:30 вход в лагерь был закрыт полицией, на месте лагеря присутствовал журналист Lõuna-Eesti Postimees Арвед Брейдакс. По требованию владельца недвижимости на территорию лагеря допускаются только официальные лица или обслуживающий персонал. Так, около 18:35 вечера в лагерь были доставлены три биотуалета.