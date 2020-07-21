Вт, 21.07.2020
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  • Участку шоссе Таллинн-Нарва грозит обвал: ливень размыл основание дороги

Галерея ⟩ Участку шоссе Таллинн-Нарва грозит обвал: ливень размыл основание дороги

На 120-м километре дороги Таллинн-Нарва в Падаору недавно разразился шторм, и сопровождавший его сильный дождь размыл в нескольких местах почву под автодорожным мостом через реку Пада.

Для обеспечения безопасности участников дорожного движения на месте были установлены ограничения скорости в 50 км/ч, но ситуация все еще остается неудовлетворительной, по оценке полиции. 

В то же время, по словам фотографа Virumaa Teataja, который присутствовал на месте,  водители больших грузовиков не считают признаки ограничения скорости чем-то серьезным, а просто проезжают опасную зону на полной скорости.

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