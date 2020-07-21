В тюрьмах Эстонии насчитывается в общей сложности 2403 заключенных

Если в прошлом году в Эстонии численность заключенных в тюрьмах и следственных изоляторах впервые упала ниже 2500, то на этой неделе заключенных насчитывается в общей сложности 2403.
Из тех, кто находится за решеткой, 1941 осужденный и 462 арестованных. В тюрьме открытого типа содержатся 168, под уголовным надзором 4204 человек. Приговоренных к пожизненному заключению 40, а решеткой находятся также 96 женщин и семь несовершеннолетних.
По состоянию на 21 мая прошлого года в тюрьмах и арестантских домах в Эстонии находилось в общей сложности 2499 заключенных, из которых 1981 года были осужденными, а 518 арестованными; в тюрьме открытого типа содержались 154 человека, под уголовным надзором в общей сложности 4 146 человек.
В марте 2014 года впервые в истории Эстонии после восстановления независимости число заключенных упало ниже 3000 человек. В середине прошлого десятилетия насчитывалось 4410 заключенных, к 2012 году это число сократилось до 3371.