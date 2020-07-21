В тюрьмах Эстонии насчитывается в общей сложности 2403 заключенных

Из тех, кто находится за решеткой, 1941 осужденный и 462 арестованных. В тюрьме открытого типа содержатся 168, под уголовным надзором 4204 человек. Приговоренных к пожизненному заключению 40, а решеткой находятся также 96 женщин и семь несовершеннолетних.

По состоянию на 21 мая прошлого года в тюрьмах и арестантских домах в Эстонии находилось в общей сложности 2499 заключенных, из которых 1981 года были осужденными, а 518 арестованными; в тюрьме открытого типа содержались 154 человека, под уголовным надзором в общей сложности 4 146 человек.