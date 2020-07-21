Заболеваемость коронавирусом остается в Эстонии на низком уровне

В понедельник добавился один новый зараженный человек, вместе с которым коронавирус в Эстонии обнаружен у 2022 человек. В понедельник было проведено 408 тестов, в общей сложности тестов было сделано 114 942.

По состоянию на понедельник на больничном лечении находятся четыре человека, в общей сложности из больниц выписаны 392 человека с коронавирусом. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии скончались 69 человек.