Заболеваемость коронавирусом остается в Эстонии на низком уровне

По данным Департамента здоровья, заболеваемость коронавирусом в последние дни остается в Эстонии на стабильно низком уровне.
В понедельник добавился один новый зараженный человек, вместе с которым коронавирус в Эстонии обнаружен у 2022 человек. В понедельник было проведено 408 тестов, в общей сложности тестов было сделано 114 942.
По состоянию на понедельник на больничном лечении находятся четыре человека, в общей сложности из больниц выписаны 392 человека с коронавирусом. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии скончались 69 человек.
19 и 18 июля департамента здоровья не выявил ни одного нового инфицированного, 17 июля был выявлен один. Это общая тенденция последних нескольких дней: новых инфицированных добавляется мало.