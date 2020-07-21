ЧП на производстве: мужчина получил травмы при взрыве бочки с ацетоном

Во вторник в волости Йыэляхтме Харьюского уезда мужчина пострадал от взрыва бочки с ацетоном, сообщает BNS.
В 12.22 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в здании предприятия Kricon Pro на Кивилоо теэ в волости Йыэляхтме, где во время пожара взорвалась бочка с ацетоном, сообщил Спасательный департамент.
По предварительным данным, это был несчастный случай на производстве, в результате которого 58-летний мужчина получил серьезные ожоговые травмы.
Скорая помощь доставила мужчину в Северо-Эстонскую региональную больницу.