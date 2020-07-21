Itella Smartpost увеличит количество посылочных терминалов в Эстонии

Объём посылочных отправлений Itella Smartpost вырос на 64 процента по сравнению с предыдущим годом, и чтобы удовлетворить увеличивающийся спрос, предприятие обновило прежнюю сортировочную линию.

Директор коммерческого подразделения по доставке посылок Itella Рауно Паррас сказал, что обновлённая сортировочная линия позволит точнее сортировать посылки, что способствует снижению вероятности человеческих ошибок. Также увеличится скорость обновлённой сортировочной линии, что позволит сортировать за один час наполовину больше посылок, чем прежде.

Поскольку спрос на доставку посылок увеличился и клиенты стали чаще пользоваться посылочными терминалами, Itella Smartpost расширит прежнюю сеть посылочных терминалов к 2021 году до 260 терминалов.

«Крупнейшей инновацией для устанавливаемых в Эстонии новых посылочных терминалов является отсутствие центральной консоли, т. е. на каждой дверце есть отдельный замок. Это означает, что терминалом могут пользоваться несколько человек одновременно, без необходимости стоять в очереди», – рассказал директор коммерческого подразделения по доставке посылок Itella, добавив, что это первый посылочный терминал такого типа в Эстонии, который облегчит как отправление посылок, так и их получение.

Паррас добавил, что отдельная замковая система на дверце позволяет существенно сократить очереди у посылочных терминалов.