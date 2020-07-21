Itella Smartpost увеличит количество посылочных терминалов в Эстонии

Предприятие Itella Smartpost увеличит количество посылочных терминалов, сообщила во вторник BNS пресс-служба компании.
Объём посылочных отправлений Itella Smartpost вырос на 64 процента по сравнению с предыдущим годом, и чтобы удовлетворить увеличивающийся спрос, предприятие обновило прежнюю сортировочную линию.
Директор коммерческого подразделения по доставке посылок Itella Рауно Паррас сказал, что обновлённая сортировочная линия позволит точнее сортировать посылки, что способствует снижению вероятности человеческих ошибок. Также увеличится скорость обновлённой сортировочной линии, что позволит сортировать за один час наполовину больше посылок, чем прежде.
Поскольку спрос на доставку посылок увеличился и клиенты стали чаще пользоваться посылочными терминалами, Itella Smartpost расширит прежнюю сеть посылочных терминалов к 2021 году до 260 терминалов.
«Крупнейшей инновацией для устанавливаемых в Эстонии новых посылочных терминалов является отсутствие центральной консоли, т. е. на каждой дверце есть отдельный замок. Это означает, что терминалом могут пользоваться несколько человек одновременно, без необходимости стоять в очереди», – рассказал директор коммерческого подразделения по доставке посылок Itella, добавив, что это первый посылочный терминал такого типа в Эстонии, который облегчит как отправление посылок, так и их получение.
Паррас добавил, что отдельная замковая система на дверце позволяет существенно сократить очереди у посылочных терминалов.
Помимо расширения сети в Эстонии, Itella планирует расширить свою деятельность также в странах Балтии и Финляндии. В Латвии Itella установит в течение года 150, а в Литве 210 посылочных терминалов. В Финляндии число посылочных терминалов вырастет к концу 2021 года до 3200, благодаря чему Itella станет предприятием с крупнейшей в регионе сетью посылочных терминалов.