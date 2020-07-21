Coca-Cola отчиталась о cильнейшем падении продаж за десятилетие

Компания объясняет столь неудачную отчетность пандемией COVID-19, из-за которой были закрыты бары, рестораны и прочие заведения общепита во многих странах мира. На них обычно приходится около половины выручки производителя напитков.

Больше всего пострадал рынок, в который входят Европа, Ближний Восток и Африка — здесь выручка компании сократилась сразу на 37%. Для сравнения, в Северной Америке продажи просели на 16%.

Общий объем выручки компании составил $7,2 млрд, а чистая прибыль сократилась на треть — до $1,76 млрд. При этом Coca-Cola отмечает, что второй квартал скорее всего был самым сложным, а дальше показатели компании будут улучшаться. Как утоняется в отчете, если в апреле падение мировых продаж составило 25% по сравнению с прошлым годом, то в июне этот показатель оказался уже на 10% хуже прошлогоднего.