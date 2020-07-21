Coca-Cola отчиталась о cильнейшем падении продаж за десятилетие

Продажи Coca-Cola Company просели по итогам второго квартала этого года на 28% по сравнению с прошлым годом, следует из финансового отчета производителя. Это наибольшее квартальное падение выручки для компании, по меньшей мере, за последнее десятилетие, пишет "Коммерсантъ".
Компания объясняет столь неудачную отчетность пандемией COVID-19, из-за которой были закрыты бары, рестораны и прочие заведения общепита во многих странах мира. На них обычно приходится около половины выручки производителя напитков.
Больше всего пострадал рынок, в который входят Европа, Ближний Восток и Африка — здесь выручка компании сократилась сразу на 37%. Для сравнения, в Северной Америке продажи просели на 16%.
Общий объем выручки компании составил $7,2 млрд, а чистая прибыль сократилась на треть — до $1,76 млрд. При этом Coca-Cola отмечает, что второй квартал скорее всего был самым сложным, а дальше показатели компании будут улучшаться. Как утоняется в отчете, если в апреле падение мировых продаж составило 25% по сравнению с прошлым годом, то в июне этот показатель оказался уже на 10% хуже прошлогоднего.
Отчетность Coca-Cola выглядит крайне неудачной на фоне квартальных результатов ее главного конкурента на рынке — PepsiCo, сообщившего на прошлой неделе о снижении выручки по итогам квартала всего на 3% по сравнению с прошлым годом.