Дорожные работы со среды добавят новых ограничений движения

В Ярвамаа началось строительство виадука Выыбу на шоссе Таллинн -Тарту - Лухамаа. На строящемся участке действует ограничение скорости. Работы продлятся до 20 августа.

В Ида-Вирумаа начнутся ремонтные работы на первом километре дороги Кохтла-Ярве - Кукрузе - Таммику. В зоне работ устанавливается ограничение скорости. Работы продлятся до 30 сентября.

В Тартуском уезде на шоссе Пыльва - Реола, на участке дороги между Сирваку и Вана-Куусте, на 26–30 км, с 8 до 20 часов будут выполняться фрезеровочные работы и асфальтирование поверхности дороги. Введено ограничение скорости, движение направляют регулировщики.

В уезде Хийу, на шоссе Хельтермаа - Кярдла - Луйдья, на участке дороги между Палукюла и Линнумяэ ведутся работы по восстановлению асфальта горячим методом. Действет ограничение скорости, на дороге может быть открытый гравий. Ограничение скорости действует до 24 июля.

В Рапласком уезде на шоссе Таллин - Пярну - Икла в Оргита на 62–64 километре с 8 до 20 часов будут вестись работы по восстановлению асфальтового покрытия. Действует ограничение скорости, одно направление закрыто. Движение напрвляют регулировщики.