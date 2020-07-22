Рейтинги: популярность оппозиции понемногу растет

Согласно последним опросам, проведенным в период с 16 июня по 20 июля, реформистов голоса готовы отдать 32,1% (прирост в 0,5% по сравнению с прошлой неделей) избирателей. Расположившуюся на второй строчке рейтинга Центристскую партию поддерживает 23,8% (-0,9%) опрошенных.

Консервативную народную партию поддерживает 15,8%. Это на 0,2% больше, чем неделей ранее. За Социал-демократическую партию голоса готовы отдать 9,4 процента респондентов (+0,3%). За ней расположилась "Ээсти 200" (8,4%). "Отечество" поддерживает 5,6% респондентов. Зеленых поддерживают 2,1 опрошенных. У "Богатства жизни" и Свободной партии насчитывается 0,6 и 0,6% сторонников соответственно.

Правящую коалицию поддерживает 45,2 процента, а оппозицию 41,5% опрошенных.

В рамках исследований было опрошено 4000 человек в возрасте от 18 лет.