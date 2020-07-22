День открытых хуторов посетило более 200 000 человек

В минувшие выходные в рамках Дня открытых хуторов посетителей был открыт 281 хутор. Эти хутора в субботу и воскресенье посетили 213 000 человек — для проводящегося шестой год подряд мероприятия это число стало рекордным.
«День открытых ферм стал главным летним событием, благодаря которому тысячи семей с детьми смогли посетить фермы и хозяйтва. Образно говоря, сельский воздух делает свободным, - сказал министр сельской жизни Арво Аллер. - Минувшие выходные подтвердили выросший за период коронавируса интерес к сельской жизни и тот факт, что продукты питания и товары, произведенные в Эстонии, высоко ценятся. День открытых торов стал крупнейшим фактором формирования положительного имиджа сельской местности».
«Невероятно, но количество посещений снова побило рекорды. Это особенно заметно в Южной Эстонии, - сказал начальник отдела Центра сельскохозяйственных исследований Реве Ламбур. - Несмотря на то, что в этом году было задействовано почти на 30 хозяйств меньше, чем в прошлом, количество посещений составило около 20 000». Он добавил, что хотя в прошлом году каждый хутор в среднем посещало 660 человек, то в этом году этот показатель превысил 780. Все это показывает, что такие выходные очень приветствуются и воспринимаются. По его словам, число посещений значительно возросло в Южной Эстонии - в Тартуском, Выруском и Пылваском уездах, а также на Хийумаа, в Харьюмаа и Ярвамаа.
В 2019 году в День открытых дверей было открыто 310 фермерских хозяйств и сельских предприятий, а число посещений превысило 195 000. В 2018 году соответствующие цифры составляли 296 и 163 000 человек.