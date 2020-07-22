День открытых хуторов посетило более 200 000 человек

«Невероятно, но количество посещений снова побило рекорды. Это особенно заметно в Южной Эстонии, - сказал начальник отдела Центра сельскохозяйственных исследований Реве Ламбур. - Несмотря на то, что в этом году было задействовано почти на 30 хозяйств меньше, чем в прошлом, количество посещений составило около 20 000». Он добавил, что хотя в прошлом году каждый хутор в среднем посещало 660 человек, то в этом году этот показатель превысил 780. Все это показывает, что такие выходные очень приветствуются и воспринимаются. По его словам, число посещений значительно возросло в Южной Эстонии - в Тартуском, Выруском и Пылваском уездах, а также на Хийумаа, в Харьюмаа и Ярвамаа.