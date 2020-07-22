Ср, 22.07.2020
В небольшой стране, имеющей ограниченные ресурсы, необходимо сотрудничество. Если его не удается наладить, то, как говорится, мудрый уступает Мартин Кадай

День открытых хуторов посетило более 200 000 человек

День открытых хуторов.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

В минувшие выходные в рамках Дня открытых хуторов посетителей был открыт 281 хутор. Эти хутора в субботу и воскресенье посетили 213 000 человек — для проводящегося шестой год подряд мероприятия это число стало рекордным. 

«День открытых ферм стал главным летним событием, благодаря которому тысячи семей с детьми смогли посетить фермы и хозяйтва. Образно говоря, сельский воздух делает свободным, - сказал министр сельской жизни Арво Аллер. - Минувшие выходные подтвердили выросший за период коронавируса интерес к сельской жизни и тот факт, что продукты питания и товары, произведенные в Эстонии, высоко ценятся. День открытых торов стал крупнейшим фактором формирования положительного имиджа сельской местности».

«Невероятно, но количество посещений снова побило рекорды. Это особенно заметно в Южной Эстонии, - сказал начальник отдела Центра сельскохозяйственных исследований Реве Ламбур. - Несмотря на то, что в этом году было задействовано почти на 30 хозяйств меньше, чем в прошлом, количество посещений составило около 20 000». Он добавил, что хотя в прошлом году каждый хутор в среднем посещало 660 человек, то в этом году этот показатель превысил 780. Все это показывает, что такие выходные очень приветствуются и воспринимаются. По его словам, число посещений значительно возросло в Южной Эстонии - в Тартуском, Выруском и Пылваском уездах, а также на Хийумаа, в Харьюмаа и Ярвамаа. 

В 2019 году в День открытых дверей было открыто 310 фермерских хозяйств и сельских предприятий, а число посещений превысило 195 000. В 2018 году соответствующие цифры составляли 296 и 163 000 человек.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ