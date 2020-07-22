Финансовая инспекция: банки подготовились к кризису

"Если говорить о первом квартале и влиянии вируса, то пока что сильных последствий нет. Посмотрим, что будет дальше, но главное, что качество услуг кредитования не падает, так как банки подготовились к кризису, начали делать больше сбережений", - сказал член правления Финансовой инспекции Сийм Таммер.