Финансовая инспекция: банки подготовились к кризису

По оценке финансовой инспекции, коронакризис не оказал на банковский сектор существенного влияния, пишет Rus.ERR.
"Если говорить о первом квартале и влиянии вируса, то пока что сильных последствий нет. Посмотрим, что будет дальше, но главное, что качество услуг кредитования не падает, так как банки подготовились к кризису, начали делать больше сбережений", - сказал член правления Финансовой инспекции Сийм Таммер.
"По объему активов наибольшую долю рынка в Эстонии занимает Luminor - более 35%, хотя в этих данных также учтены активы его латвийского и литовского филиалов. Доля Swedbank составляет 30%, SEB - 18% и LHV — 8,6%, а если исключить зарубежные филиалы Luminor, то доля Swedbank составляет 46%, SEB - 32% и Luminor — 15%", - добавил Таммер.