Вратарь Ричард Аланд покинул таллиннскую "Флору"

По словам спортивного директора "Флоры" Норберта Хурта, инициатива исходила со стороны вратаря - Аланд сказал, что хочет продолжать выступать на высоком уровне и надеется найти себе новую команду уже в летнее трансферное окно.

За "Флору" Аланд выступал с 2015 года, в сезоне 2018 клуб отдавал его в аренду в пярнуский "Вапрус", а всего за "Флору" он провел в чемпионате 41 матч. Трижды становился с клубом чемпионом страны.