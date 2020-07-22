Ср, 22.07.2020
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Вратарь Ричард Аланд покинул таллиннскую "Флору"

Ричард Аланд.

ФОТО: Mailiis Ollino

Таллиннская "Флора" расторгла контракт с 26-летним вратарем команды Ричардом Аландом, пишет Rus.ERR.

Контракт, действовавший до конца сезона, был расторгнут по взаимному согласию сторон. 

По словам спортивного директора "Флоры" Норберта Хурта, инициатива исходила со стороны вратаря - Аланд сказал, что хочет продолжать выступать на высоком уровне и надеется найти себе новую команду уже в летнее трансферное окно. 

За "Флору" Аланд выступал с 2015 года, в сезоне 2018 клуб отдавал его в аренду в пярнуский "Вапрус", а всего за "Флору" он провел в чемпионате 41 матч. Трижды становился с клубом чемпионом страны. 

В этом сезоне первым номером "Флоры" является Ингмар Кристер Паплавскис.

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