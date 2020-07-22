Авиакомпании просят США и ЕС ввести единые программы тестирования

"Мы осознаем, что тестирование влечет за собой ряд сложностей", - отмечается в письме, подписанном главами таких авиакомпания, как Lufthansa, American Airlines, United Airlines, а также международного авиационного холдинга International Airlines Group.

Как заявил в тот же день представитель немецкой авиакомпании Lufthansa, на примере аэропорта во Франкфурте-на-Майне видно, как может функционировать подобное тестирование.

Тестирование в аэропорту

Тестирование по методике полимеразной цепной реакции (PCR) во франкфуртском аэропорту проводится в качестве эксперимента уже около месяца. На территории аэропорта расположена лаборатория, процесс взятия теста длится не более 3-4 минут, стоимость простого теста 59 евро - результаты готовы через 6-8 часов, стоимость экспресс-теста - 139 евро, результаты готовы через три часа. Они направляются прошедшему тест через мобильное приложение.