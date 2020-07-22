Роль России в энергетике Евросоюза скоро начнет резко меняться

Газотранспортная система Украины может переключиться на водород

Что же касается нынешней роли России как поставщика энергоресурсов, то в другом месте доклада отмечается, что "традиционное обеспечение снабжения ископаемым топливом, особенно газом, останется во время трансформации важной задачей". В то же время эксперты SWP предлагают расширить понятие энергетической безопасности, распространив его, в частности, на электроэнергию, водород и сырье для производства аккумуляторных батарей, накопителей энергии и установок для производства энергии из возобновляемых источников.

Говоря об Украине, авторы доклада отмечают, что она "не только как соседняя с ЕС страна имеет большой стратегический вес", но и является также членом Энергетического союза ЕС. "Кроме этого, Киев хочет присоединиться к Green Deal", - напоминают эксперты. Традиционная роль Украины - транзитная страна для природного газа, однако в будущем, указывается в докладе, она будет также партнером по производству, транспортировке и хранению более экологичных газов.

Иными словами, в SWP исходят из того, что в перспективе газотранспортная система Украины и ее газохранилища будут наполняться не только и даже столько российским природным газом, сколько украинскими синтетическими газами, например, "зеленым" водородом. (Это не исключает, кстати, и закачку экологически произведенного H2 из России). Ко всему прочему в 2025 году планируется синхронизация электроэнергетических сетей Украины и континентальной Европы, говорится в докладе.

Рынки сбыта для европейских "зеленых" технологий

Однако Евросоюзу для успешной реализации Green Deal придется существенно расширить число своих энергетических партнеров, включив в него не только непосредственных соседей, но и более отдаленные страны в Африке и Азии. Этот основополагающий тезис доклада его авторы подкрепляют списком из 12 стран.

В него вошли не только потенциальные поставщики "зеленой" электроэнергии и "зеленого" водорода, как Марокко и Алжир, или такая важная для транзита природного газа в ЕС страна, как Турция, которая к тому же уже синхронизировала свои электросети с европейскими.

К будущим стратегическим энергетическим партнерам Евросоюза в берлинском институте относят страны, которые из-за своих амбициозных программ развития возобновляемой энергетики (Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты) или благодаря своему огромному потенциалу в этой сфере (Египет, Индия, Индонезия) могут стать крупными рынками сбыта для европейских технологий. А также сыграть важную роль при глобальном продвижении европейских норм и стандартов в энергетике в условиях обостряющейся конкурентной борьбы между ЕС, Китаем и США.

Казахстан и Узбекистан: большие перспективы в энергетике

Именно с этой точки зрения авторы доклада включили в свой список Казахстан и Узбекистан. Эксперты SWP считают эти две страны приоритетными энергетическими партнерами ЕС в Центральной Азии и видят большие шансы для европейских компаний в таких сферах, как межгосударственные системы водоснабжения и воссоздание единой энергосистемы в центральноазиатском регионе.

В докладе отмечается, что Казахстан в рамках диверсификации своей экономики стремится привлечь прямые иностранные инвестиции в производство оборудования для возобновляемой энергетики. К тому же эта страна - второй по значению член ЕАЭС и "главная цель китайских инвестиций в генерацию электроэнергии в Центральной Азии". Поэтому партнерские отношения с Казахстаном, подчеркивается в докладе, "будут иметь решающее значение для продвижения в этом регионе правил, норм и стандартов ЕС".

В свою очередь, привлекательность Узбекистана для европейских компаний состоит в высоком экономическом росте и быстром увеличении спроса на электроэнергию на фоне все еще ненадежной системы энергоснабжения с частыми перебоями в сельских районах.