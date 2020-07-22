Неприлично огромная зарплата руководителя нового департамента возмутила общественность

Зарплата Илиссон превышает обнародованные доходы больше всех зарабатывающих чиновников Минфина; до сих пор наиболее высокую зарплату получал председатель окружного суда Виллем Лапимаа, зарплата которого составляет 6745 евро. За ним следуют премьер-министр Юри Ратас и председатель Госсуда Виллу Кыве с доходом в 6662 евро. Зарплата президента Керсти Кальюлайд выросла с 1 апреля до 6661 евро.

Руководитель по связям с общественностью Министерства образования и науки Тарму Курм сказал Postimees, что величина оклада зависит от сферы ответственности. «Речь идет о топ-менеджере, успешно работавшем в частном секторе. Те четыре учреждения, где были отдельные руководители, станут одним учреждением с одним гендиректором. На гендиректоре будет лежать очень большая ответственность за объединение и запуск столь важного учреждения», - сказал Курм.

Несмотря на то, что председатель коалиционной партии «Отечество» Хелир-Вальдор Сеэдер не стал касаться конкретно этого казуса, он заметил, что политика зарплат в публичном секторе всегда была скособочена. «Это вечная тема, что в эстонском государстве политика зарплат, иерархия и равновесие неправильны. Это не отвечает сложности работы, величине ответственности и чему бы то ни было».

Сеэдер констатировал, что разумный уровень зарплат объективно трудно оценить. «Это пытались переделать разные правительства, найти ключ и разработать систему зарплат публичных служащих и госчиновников с коэффициентами, которая была бы справедливой. В конце концов, зарплаты многих чиновников выше, чем зарплаты многих политиков. Зарплаты очень разные и в разных госкомпаниях и фондах. Департаменты тоже разные – например, Департамент полиции и погранохраны, Ветеринарно-пищевой департамент – где объемы не одинаковые. Где провести эту границу? Необходимо дальше пытаться сделать эту систему более логичной».

Член Рийгикогу Юрген Лиги посчитал объяснения министерства глупыми. «Я не могу дать оценку человеку. Может быть, это очень хороший человек. Но не может быть так, что министр образования зарабатывает значительно меньше, чем руководитель, находящийся у него в подчинении, - сказал бывший министр. – Есть определенные сферы с повышенным риском, где такая зарплата может быть оправдана – например, Налоговый департамент или Департамент полиции и погранохраны. Но руководитель Департамента образования явно покрывает лишь сферу одного только Министерства образования и науки, даже если он включает в себя несколько департаментов».

По словам Лиги, это все-таки исключительный случай, особенно в ситуации, когда в следующем году зарплаты министров снизятся. «Я не стал бы связывать это так сильно с министрами, но общая безработица растет и зарплаты, скорее, сокращают», - заметил он.

Согласно принятой в Рийгикогу 3 июня поправке, на базе фонда Innove, фонда Archimedes, Фонда образовательных инфотехнологий и Эстонского центра по делам молодежи был создан Департамент по делам образования и молодежи. Он же будет заниматься прикладной деятельностью Министерства образования и науки.

В сферу образования с опытом Swedbank

Канцлер Министерства образования и науки Март Лайдметс заявил, что он очень рад, что руководителем нового департамента станет топ-менеджер из частного сектора. «Приход Иллисон – победа для общественной службы. Опыт и знания, полученные в частном секторе, помогут при формировании современного госдепартамента, ориентированного на гражданина», - сказал Лайдметс.

«Я хочу превратить департамент в организацию, которая будет открыта для ученика, учителя, директора школы, молодежного работника и местного самоуправления, будет ценить сотрудничество и будет ориентирована на успех, - прокомментировала Иллисон после своего избрания. – В то же время объединение четырех ведомств в одно – это долгий процесс, результаты которого мы увидим в долгосрочной перспективе».

Иллисон с 2005 года занималась в Swedbank руководством розничным банкингом и эксплуатацией цифровых услуг. В 2011-2016 годах она была членом правления банка. У Иллисон есть магистерская степень ТТУ в области управления бизнесом, сейчас она совершенствует свои навыки по программе управления университета IESE.

В сфере образования у Иллисон есть опыт в качестве члена совета магистерской программы управления бизнесом TalTech, также она отдала пять лет созданию программы «Обратно в школу», была в ней председателем совета и входила в совет программы «Молодежь в школу».