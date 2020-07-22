Жителям Эстонии вернули подоходный налог на сумму 187 млн евро

Налоговую декларацию о доходах за предыдущий год в этом году подали почти 747 000 человек, выясняется из данных Налогово-таможенного департамента, пишет Rus.ERR.
По сравнению с предыдущим годом количество представленных деклараций увеличилось на 5000, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
Общая сумма возвращенного переплаченного подоходного налога составила 187 миллионов евро. В то же время части жителей пришлось доплатить подоходный налог на общую сумму 55 млн евро.
96,4% налоговых деклараций были поданы в электронном виде.