Ср, 22.07.2020
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Жителям Эстонии вернули подоходный налог на сумму 187 млн евро

Налоговую декларацию можно подать по интернету.

ФОТО: Liis Treimann

Налоговую декларацию о доходах за предыдущий год в этом году подали почти 747 000 человек, выясняется из данных Налогово-таможенного департамента, пишет Rus.ERR.

По сравнению с предыдущим годом количество представленных деклараций увеличилось на 5000, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Общая сумма возвращенного переплаченного подоходного налога составила 187 миллионов евро. В то же время части жителей пришлось доплатить подоходный налог на общую сумму 55 млн евро.

96,4% налоговых деклараций были поданы в электронном виде.

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