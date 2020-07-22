В США обвинили хакеров из Китая в попытке украсть данные о вакцине против коронавируса

Как уточняется в сообщении, два гражданина и резидента КНР на протяжении более чем десяти лет занимались хакерской деятельностью, направленной против компаний, работающих в высокотехнологичных отраслях не только в США, но также в Германии, Великобритании, Нидерландах, Литве, Южной Корее и ряде других стран. В одних случаях они действовали в целях личной выгоды, в других работали в интересах МГБ КНР или иных китайских госорганов. Им удалось похитить терабайты секретных данных, пишет Deutsche Welle.

В последнее время хакеры пытались отыскать уязвимости в компьютерных сетях компаний в США, разрабатывающих вакцину против коронавируса, технологии тестирования и лечения. Из текста сообщения не ясно, удалось ли китайским хакерам добыть то, что они искали.

Китай действует подобно России

По словам помощника генпрокурора США по нацбезопасности Джона Демерса, "Китай, наряду с Россией, Ираном и Северной Кореей, теперь занял свое место в этом позорном клубе наций, предоставляющих убежище киберпреступникам". Это делается с целью "утолить ненасытный голод Коммунистической партии Китая в отношении интеллектуальной собственности американских и других некитайских компаний, добытой тяжелым трудом, включая исследования по COVID-19", подчеркнул Демерс.