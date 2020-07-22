Пьяный таксист, совершивший тройное ДТП, избежал суда и не лишился прав

Но наказания за пьяное вождение не последовало, поскольку прокуратура предпочла прекратить производство по принципу оппортунитета, то есть из соображений целесообразности. Для этого прокурор потребовал от пьяного водителя три вещи: он должен пройти программу «Трезвая и здоровая Эстония» («Kainem ja tervem Eesti»), пройти длящийся четыре дня по восемь часов и стоящий 230 евро цикл лекций для нетрезвых водителей, а также не употреблять от шести месяцев до года алкоголь и сдавать для подтверждения этого кровь.

Взятая раз в квартал проба крови даст знать прокуратуре, может ли пьяный водитель жить без злоупотребления алкоголем. Если анализ крови покажет, что трезвого образа жизни добиться не удалось, дело будет передано в суд и последует наказание. Стоящий около 30 евро анализ крови водитель должен будет оплатить сам. Программа была создана для того, чтобы попавшиеся нетрезвыми за рулем изменили свое поведение и не повторяли ошибок в будущем.

Горуправа поражена

Этот путь ждет совершившего ДТП в Паалалинна Тыниса Микка. В понедельник он ходатайствовал перед городом о разрешении на таксоизвоз, но не получил его.

«Горуправа посчитала, что этому водителю нельзя разрешать возить других людей», - сказал вице-мэр Вильянди Кальви Мяртин. Он не смог сказать, изменится ли когда-нибудь решение горуправы в отношении данного таксиста. «Честно говоря, все члены горуправы поражены таким решением нашей прокуратуры. Никогда не слышал такого, чтобы пьяный совершил аварию и у него не отобрали водительские права. Еще больше поражает, что он может продолжать работать таксистом», - отметил Мяртин.

Без разрешения на таксоизвоз и послужной карты таксиста официально нельзя работать таксистом, фирмы Uber и Bolt тоже требуют от водителей наличие разрешения. Закон об общественном транспорте предусматривает, что для получения послужной карты таксиста человек не должен быть признан виновным в нетрезвом вождении, но в отношении Микка был применен оппортунитет и виновным он не был признан, горуправа на законных основаниях могла выдать разрешение.

Спровоцировавший ДТП таксист Тынис Микк услышал о том, что горуправа не выдала ему разрешение на такспоперевозки, от издания Sakala. Он счел это решение несправедливым.

«ДТП произошло из-за проблем со здоровьем. Я принял не то лекарство и спешил в скорую помощь», - сказал Микк о последней аварии. Что он будет делать дальше, шофер не смог сказать. «Очень плохая новость, надо подумать», - прокомментировал он решение горуправы.

Прокуратура не запретила ездить