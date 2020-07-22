Пьяный таксист, совершивший тройное ДТП, избежал суда и остался с водительскими правами

Инцидент произошел вечером 25 апреля, когда 53-летний Тынис Микк стал причиной ДТП с участием трех автомобилей в Вильянди в Паалалинна, скрылся с места происшествия и через несколько минут через живую изгородь заехал в сад частного дома. Полицейские установили у него алкогольное опьянение и для проведения следственных мероприятий доставили его в отделение, пишет Sakala.
Но наказания за пьяное вождение не последовало, поскольку прокуратура предпочла прекратить производство по принципу опортунитета, то есть из соображений целесообразности. Для этого прокурор потребовал от пьяного водителя три вещи: он должен пройти программу «Трезвая и здоровая Эстония» («Kainem ja tervem Eesti»), пройти длящийся четыре дня по восемь часов и стоящий 230 евро цикл лекций для нетрезвых водителей, также не употреблять от шести месяцев до года алкоголь и сдавать для подтверждения этого кровь. Взятая раз в квартал проба крови покажет прокуратуре, может ли пьяный водитель жить без злоупотребления алкоголем. Если анализ крови покажет, что трезвой жизни не удалось добиться, дело будет передано в суд и последует наказание. Стоящий около 30 евро анализ крови водитель должен оплатить за свой счет. Программа была создана для того, чтобы попавшиеся нетрезвыми за рулем изменили свое поведение и не повторили в будущем аналогичную ошибку.
Горуправа поражена
Этот путь ждет совершившего ДТП в Паалалинна Тыниса Микка. В понедельник он ходатайствовал у города о разрешении на таксоперевозки, но не получил его.
«Горуправа посчитала, что неправильно этому водителю давать право возить других людей», - сказал вице-мэр Вильянди Кальви Мяртин. Он не смог сказать, измениться ли когда-нибудь решение горуправы в отношении данного таксиста. «Честно сказать, все члены горуправы изумлены от такого решения нашей прокуратуры. Никогда не слышал подобного, чтобы пьяный совершил аварию и у него не забрали водительские права. Еще больше поражает, что он может также в дальнейшем работать таксистом», - отметил Мяртин.
Без разрешения на таксоперевозки и послужной карты таксиста официально нельзя работать таксистом, также фирмы Uber и Bolt требуют у водителей наличие разрешения. Закон об общественном транспорте предусматривает, что для получения послужной карты таксиста человек не должен быть признан виновным в нетрезвом вождении, но в отношении Микка был применен опортунитет и виновным он не был признан, горуправа на законных основаниях могла выдать разрешение.
Спровоцировавший ДТП таксист Тынис Микк услышал о том, что горуправа не выдала ему разрешение на такспоперевозки, от издания Sakala. Он не посчитал решение справедливым.
«ДТП произошло из-за проблем со здоровьем. Я принял неверное лекарство и поспешил в скорую помощь», - сказал Микк о последней аварии. Что он будет делать дальше, профессиональный шофер не смог сказать. «Очень плохая новость, надо подумать», - прокомментировал он решение горуправы.
Прокуратура не запретила ездить
Старший прокурор Лыунаской окружной прокуратуры, инициатор программы «Трезвая и здоровая Эстония» Тоомас Лийва сказал, что горуправа поступила правильно. «В случае самоуправления я бы поступил бы так же. Этот человек не был наказан в уголовном порядке, но полиция вынуждена была его отстранить от вождения и ему не стоит садиться за руль так долго, пока у нас не будет уверенности, что он не пьет», - сказал Лийва.
С момента ДТП прошло только три месяца, поскольку контрольный период еще длится, но водительские права у Микка не забрали. Пресс-секретарь прокуратуры Мариа Гоньяк уточнила, что водительские права может забрать суд, если прокуратура об этом будет ходатайствовать. «Данное уголовное производство в суд не пошло. Но и в суде в случае данного проступка ходатайствовать о лишении водительских прав не является обязательным», - сказала Гоньяк.
По словам Тоомаса Лийва, у Микка подобное нарушение уже было раньше, но в глазах закона прокуратура не может его рассматривать как рецидивиста, поскольку с прошлого нарушения прошли годы и оно уже погашено. «Мы должны его рассматривать как водителя, впервые попавшегося на нетрезвом вождении. Это означает, что мы должны найти для него наиболее мягкое наказание», - сказал Лийва.
По его словам, при решении завершить производство опортунитетом не бралось в расчет, является ли обвиняемый профессиональным шофером или нет, скорее смотрели на историю человека. «Вопрос не был в том, профессиональный ли он таксист, а как мы сможем изменить его поведение. И поведение — это не только то, что он садится нетрезвым за руль, а также то, что он пьет слишком много», - объяснил Лийва.
Он не смог сказать, сможет ли когда-либо Микк вновь возить людей. «Не осмелюсь ответить на этот вопрос, поскольку для этого должны быть какие-либо гарантии, что мы знаем, что он изменится. Я этого не знаю».
По его словам, важно, чтобы человек подумал о своих действиях и стал лучше, а не отбыл наказание в три месяца и вновь сел пьяным за руль.