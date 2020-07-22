«Это хуже коронавируса»: чудо-средство от гигантских слизней пытается выйти на рынок

Профессор кафедры здоровья растений институт сельского хозяйства и окружающей среды Маарика Мянд испытала средство на шмелях. «В результате исследования выяснилось, что средство можно использовать в природе, оно не угрожает пчелам и другим насекомым», - вспоминает Клейнберг полученный от ученых ответ.

Я осторожен относительно сверхэффективных средств

Уудо Тимм ФОТО: Eero Vabamaegi/PM/SCANPIX BALTICS

Ведущий специалист отдела живой природы Агентства окружающей среды Уудо Тимм

Для уничтожения вредителя, который на самом деле называется испанская дорожная улитка (лузитанская улитка – безвредный местный вид), необходимо использовать радикальные методы. В то же время мы должны быть уверены, что последствия использования убивающего средства не вызовут сдвигов в экосистеме.

Пока не проведено детального исследования, я осторожен в отношении сверхэффективных средств. Если это чудо-средство за несколько минут делает счет в борьбе со слизнем один-ноль, то что оно делает с другими живыми организмами, например, с дождевыми червями?

Я уже убежден в том, что средство губит всех улиток, включая наших местных.

Андрес Клейнберг утверждает, что вещество быстро разлагается в природе. Если это действительно так и средство действительно распыляется непосредственно на дорожных улиток, это дает надежду, что изобретение действительно является эффективным средством. Но я надеюсь, что перед тем, как его начнут широко использовать, будет проведено основательное сравнительное исследование.