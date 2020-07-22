Ср, 22.07.2020
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  • «Это хуже коронавируса»: чудо-средство от гигантских слизней пытается выйти на рынок

«Это хуже коронавируса»: чудо-средство от гигантских слизней пытается выйти на рынок

Чудо-средство Тийи-Лийз Юргенсон, от которого гигантские слизни в ее саду просто тают, сподвигло ее учредить фирму Lusitaania OÜ. В Финляндии оно уже продается, теперь она надеется начать продажу этого средства и в Эстонии, пишет Postimees.

«Горуправа утверждает, что проблема под контролем, но она совершенно не под контролем! – поясняет Юргенсон причину, по которой она решила возглавить борьбу со слизнями. – Копли, Какумяэ, Нымме, Виймси, Сауэ, Вяэна-Йыэсуу – везде полно гигантских слизней. Она ползут по стенам домов, через окна вползают в гостиную. Когда они доберутся до клубничных и овощных полей, нам больше не понадобятся украинцы».

Юргенсон ударила по рукам с изобретателем средства от слизней Андресом Клейнбергом, чтобы оно попало в продажу. По ее словам, в настоящее время в Таллинне создается мини-завод и разрабатывается упаковка. Называться продукт будет «Лузитания». Если все пойдет по плану, его можно будет купить уже на следующей неделе.

В Финляндии тот же продукт продается как средство для мытья посуды. Эко-маркировка свидетельствует, что он безопасен для человека и окружающей среды. Почему его не продают как средство от слизней? «Причина в бюрократии, как перейти от чистящего средства к слизням, теперь забота самих финнов», - отвечает Клейнберг.

«В Эстонии мы в любом случае налепим на него картинку со слизнем», - говорит Тийа-Лийз Юргенсон. Свежеиспеченная предпринимательница устремлена к цели и разговорчива, в свое время она была старейшиной района Нымме, руководила Tаллиннскими рынками и Таллиннским транспортным департаментом.

Слизень тает прямо на глазах

Андрес Клейнберг пояснил, как работает средство: «Испанский слизень всасывает его через дыхательное отверстие, а при выдыхании перед отверстием возникает мыльный пузырь, который слизень не может выдавить и задыхается». После этого слизень тает и остается лишь пятно слизи, которое исчезает за сутки.

Помимо опрыскивания слизней Клейнберг советует окружить сады матами, пропитанными средством. «Когда я был в больнице, возникла идея сделать из удлинителя капельницу, которая стала бы распределять на необходимое количество матов 2-1000 капель в минуту, - рассказывает он о разработке продукта. – Маты необходимо уложить под кусты, чтобы уничтожить находящиеся там яйца слизней. Каждый слизень откладывает их от 400 до 600 штук».

Изобретатель Андрес Клейнберг демонстрирует фотографии финского завода, аналог которого строится в Таллинне.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Чистящее средство подсказало идею

Как уничтожать испанских гигантских слизней на больших территориях, например, на заросшем побережье Коплиского залива, изобретатель еще не додумался.

В Финляндии средство продается в таком виде.

ФОТО: Mihkel Maripuu

«Я разрабатывал растительные дезинфицирующие средства 16 лет, - рассказывает Клейнберг. – Начинал со средств для очистки железнодорожных цистерн, в которых не было ни грамма химии. Оно основано на рапсовом масле, а еще туда входят апельсин, соя, зерно».

Клейнберг демонстрирует как работает вещество.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В списке ингредиентов, отправленном Департаменту сельского хозяйства, есть также каустическая сода, терпентин и некоторое количество природных компонентов.

Клейнберг рассказал, что пару лет назад он числил средством емкости в своем саду. «В саду ползала улитка, на нее брызнуло немного вещества, - рассказал он. – Я заметил, что из нее сразу же выползла ниточка слизи».

Слизень наполовину растворился.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Изобретатель отправился поговорить с учеными Эстонского университета сельскохозяйственных наук, чтобы выяснить, может ли его изобретение представлять, например, опасность для пчел.

Профессор кафедры здоровья растений институт сельского хозяйства и окружающей среды Маарика Мянд испытала средство на шмелях. «В результате исследования выяснилось, что средство можно использовать в природе, оно не угрожает пчелам и другим насекомым», - вспоминает Клейнберг полученный от ученых ответ.

Я осторожен относительно сверхэффективных средств

Уудо Тимм

ФОТО: Eero Vabamaegi/PM/SCANPIX BALTICS

Ведущий специалист отдела живой природы Агентства окружающей среды Уудо Тимм

Для уничтожения вредителя, который на самом деле называется испанская дорожная улитка (лузитанская улитка – безвредный местный вид), необходимо использовать радикальные методы. В то же время мы должны быть уверены, что последствия использования убивающего средства не вызовут сдвигов в экосистеме.

Пока не проведено детального исследования, я осторожен в отношении сверхэффективных средств. Если это чудо-средство за несколько минут делает счет в борьбе со слизнем один-ноль, то что оно делает с другими живыми организмами, например, с дождевыми червями?

Я уже убежден в том, что средство губит всех улиток, включая наших местных.

Андрес Клейнберг утверждает, что вещество быстро разлагается в природе. Если это действительно так и средство действительно распыляется непосредственно на дорожных улиток, это дает надежду, что изобретение действительно является эффективным средством. Но я надеюсь, что перед тем, как его начнут широко использовать, будет проведено основательное сравнительное исследование.

После этого Клейнберг обратился к Департаменту здоровья, где его проинструктировали относительно корректной маркировки изделия: «Растительная добавка для борьбы со слизнями, не относится к биоцидам». По словам Клейнберга, у средства имеются и действительные свидетельства ЕС о безопасности.

При этом жидкость нельзя называть средством для защиты растений. Советник Департамента сельского хозяйства Анника Кубья пояснила, что в Эстонии можно продавать только зарегистрированные средства для защиты растений. Перед этим проводятся исследования, чтобы убедиться в его эффективности и том, что оно не представляет угрозы для окружающей среды. «На основании компонентов мы дали предварительную оценку, что речь не идет о средстве для защиты растений, - сказала Кубья. – То есть средство нельзя продавать как средство для защиты растений (например, отмечать его как предназначенное для борьбы ссо слизнями или борщевиком)».

По словам Клейнберга, средство разлагается в природе за 20 дней. Ежи, птицы и домашние животные должны просто избегать тех мест, где оно распылено.

«Я опрыскала свой маленький сад средством, мои собаки живы и здоровы», - замечает Тийа-Лийз Юргенсон.

Слизней собирают только тупицы

Юргенсон много лет собирала лузитанских улиток в своем саду и называет такой способ борьбы с ними работой для тупиц. «Когда стемнеет, они наступают с моря полчищами! Я посадила рассаду огурцов, к утру все было уничтожено! Кабачки тоже съели. Они едят и наших местных улиток, дождевых червей и даже птенцов!»

То же подтвердила и жительница Нымме Пилле Саар, которая в ночь на понедельник собрала половину пятилитрового ведра слизней. «Я начала в 23 часа и закончила в 00.15, ситуация отчаянная», - описала она.

Тийа-Лийз Юргенсон заметила, что ядовитая слизь улиток похожа на клей, который очень трудно смыть с рук и одежды. Многим людям не хватает сил собрать слизней в своем саду, а результат приносит только постоянный совместный сбор слизней в окрестностях.

Андрес Клейнберг предупреждает, что, если распространение прожорливых заморских вредителей не будет ограничено, вскоре слизней можно будет собирать бульдозерами. «Это пострашнее коронавируса», - вздыхает он.

Испанский слизень (Arion vulgaris)

Испанский слизень

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Как распознать?

Цвет – от оранжевого до темно-коричневого, голова чуть темнее

Длина – 7-15 см

Слизь оранжевая, у местных улиток бесцветная

Дыхательное отверстие расположено в головной части

Чем питается?

Молодыми сочными растениями (огурцами, капустой, перцем, тыквой, клубникой, зерновыми, рапсом, а также грибами)

Насекомыми

Мышами

Птенцами

Сородичами

Экскрементами животных

Как бороться?

Собрать и

1. облить кипятком

2. отвезти в Таллиннский крематорий для мелких животных (Раба 40, бесплатно)

3. заморозить – при -20 градусах

Поймать с помощью пивной ловушки

Избегать ядов для улиток – уничтожаются и другие виды

Не давить – яйца сохраняются

Источник: Агентство окружающей среды, Таллиннская горуправа

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