«Это хуже коронавируса»: чудо-средство от гигантских слизней пытается выйти на рынок

Чудо-средство Тийи-Лийз Юргенсон, от которого гигантские слизни в ее саду просто тают, сподвигло ее учредить фирму Lusitaania OÜ. В Финляндии оно уже продается, теперь она надеется начать продажу этого средства и в Эстонии, пишет Postimees.
«Горуправа утверждает, что проблема под контролем, но она совершенно не под контролем! – поясняет Юргенсон причину, по которой она решила возглавить борьбу со слизнями. – Копли, Какумяэ, Нымме, Виймси, Сауэ, Вяэна-Йыэсуу – везде полно гигантских слизней. Она ползут по стенам домов, через окна вползают в гостиную. Когда они доберутся до клубничных и овощных полей, нам больше не понадобятся украинцы».
Юргенсон ударила по рукам с изобретателем средства от слизней Андресом Клейнбергом, чтобы оно попало в продажу. По ее словам, в настоящее время в Таллинне создается мини-завод и разрабатывается упаковка. Называться продукт будет «Лузитания». Если все пойдет по плану, его можно будет купить уже на следующей неделе.
В Финляндии тот же продукт продается как средство для мытья посуды. Эко-маркировка свидетельствует, что он безопасен для человека и окружающей среды. Почему его не продают как средство от слизней? «Причина в бюрократии, как перейти от чистящего средства к слизням, теперь забота самих финнов», - отвечает Клейнберг.
«В Эстонии мы в любом случае налепим на него картинку со слизнем», - говорит Тийа-Лийз Юргенсон. Свежеиспеченная предпринимательница устремлена к цели и разговорчива, в свое время она была старейшиной района Нымме, руководила Tаллиннскими рынками и Таллиннским транспортным департаментом.
Слизень тает прямо на глазах
Андрес Клейнберг пояснил, как работает средство: «Испанский слизень всасывает его через дыхательное отверстие, а при выдыхании перед отверстием возникает мыльный пузырь, который слизень не может выдавить и задыхается». После этого слизень тает и остается лишь пятно слизи, которое исчезает за сутки.
Помимо опрыскивания слизней Клейнберг советует окружить сады матами, пропитанными средством. «Когда я был в больнице, возникла идея сделать из удлинителя капельницу, которая стала бы распределять на необходимое количество матов 2-1000 капель в минуту, - рассказывает он о разработке продукта. – Маты необходимо уложить под кусты, чтобы уничтожить находящиеся там яйца слизней. Каждый слизень откладывает их от 400 до 600 штук».
Чистящее средство подсказало идею
Как уничтожать испанских гигантских слизней на больших территориях, например, на заросшем побережье Коплиского залива, изобретатель еще не додумался.
«Я разрабатывал растительные дезинфицирующие средства 16 лет, - рассказывает Клейнберг. – Начинал со средств для очистки железнодорожных цистерн, в которых не было ни грамма химии. Оно основано на рапсовом масле, а еще туда входят апельсин, соя, зерно».
В списке ингредиентов, отправленном Департаменту сельского хозяйства, есть также каустическая сода, терпентин и некоторое количество природных компонентов.
Клейнберг рассказал, что пару лет назад он числил средством емкости в своем саду. «В саду ползала улитка, на нее брызнуло немного вещества, - рассказал он. – Я заметил, что из нее сразу же выползла ниточка слизи».
Изобретатель отправился поговорить с учеными Эстонского университета сельскохозяйственных наук, чтобы выяснить, может ли его изобретение представлять, например, опасность для пчел.
Профессор кафедры здоровья растений институт сельского хозяйства и окружающей среды Маарика Мянд испытала средство на шмелях. «В результате исследования выяснилось, что средство можно использовать в природе, оно не угрожает пчелам и другим насекомым», - вспоминает Клейнберг полученный от ученых ответ.
Я осторожен относительно сверхэффективных средств
Ведущий специалист отдела живой природы Агентства окружающей среды Уудо Тимм
Для уничтожения вредителя, который на самом деле называется испанская дорожная улитка (лузитанская улитка – безвредный местный вид), необходимо использовать радикальные методы. В то же время мы должны быть уверены, что последствия использования убивающего средства не вызовут сдвигов в экосистеме.
Пока не проведено детального исследования, я осторожен в отношении сверхэффективных средств. Если это чудо-средство за несколько минут делает счет в борьбе со слизнем один-ноль, то что оно делает с другими живыми организмами, например, с дождевыми червями?
Я уже убежден в том, что средство губит всех улиток, включая наших местных.
Андрес Клейнберг утверждает, что вещество быстро разлагается в природе. Если это действительно так и средство действительно распыляется непосредственно на дорожных улиток, это дает надежду, что изобретение действительно является эффективным средством. Но я надеюсь, что перед тем, как его начнут широко использовать, будет проведено основательное сравнительное исследование.
После этого Клейнберг обратился к Департаменту здоровья, где его проинструктировали относительно корректной маркировки изделия: «Растительная добавка для борьбы со слизнями, не относится к биоцидам». По словам Клейнберга, у средства имеются и действительные свидетельства ЕС о безопасности.
При этом жидкость нельзя называть средством для защиты растений. Советник Департамента сельского хозяйства Анника Кубья пояснила, что в Эстонии можно продавать только зарегистрированные средства для защиты растений. Перед этим проводятся исследования, чтобы убедиться в его эффективности и том, что оно не представляет угрозы для окружающей среды. «На основании компонентов мы дали предварительную оценку, что речь не идет о средстве для защиты растений, - сказала Кубья. – То есть средство нельзя продавать как средство для защиты растений (например, отмечать его как предназначенное для борьбы ссо слизнями или борщевиком)».
По словам Клейнберга, средство разлагается в природе за 20 дней. Ежи, птицы и домашние животные должны просто избегать тех мест, где оно распылено.
«Я опрыскала свой маленький сад средством, мои собаки живы и здоровы», - замечает Тийа-Лийз Юргенсон.
Слизней собирают только тупицы
Юргенсон много лет собирала лузитанских улиток в своем саду и называет такой способ борьбы с ними работой для тупиц. «Когда стемнеет, они наступают с моря полчищами! Я посадила рассаду огурцов, к утру все было уничтожено! Кабачки тоже съели. Они едят и наших местных улиток, дождевых червей и даже птенцов!»
То же подтвердила и жительница Нымме Пилле Саар, которая в ночь на понедельник собрала половину пятилитрового ведра слизней. «Я начала в 23 часа и закончила в 00.15, ситуация отчаянная», - описала она.
Тийа-Лийз Юргенсон заметила, что ядовитая слизь улиток похожа на клей, который очень трудно смыть с рук и одежды. Многим людям не хватает сил собрать слизней в своем саду, а результат приносит только постоянный совместный сбор слизней в окрестностях.
Андрес Клейнберг предупреждает, что, если распространение прожорливых заморских вредителей не будет ограничено, вскоре слизней можно будет собирать бульдозерами. «Это пострашнее коронавируса», - вздыхает он.
Испанский слизень (Arion vulgaris)
Как распознать?
Цвет – от оранжевого до темно-коричневого, голова чуть темнее
Длина – 7-15 см
Слизь оранжевая, у местных улиток бесцветная
Дыхательное отверстие расположено в головной части
Чем питается?
Молодыми сочными растениями (огурцами, капустой, перцем, тыквой, клубникой, зерновыми, рапсом, а также грибами)
Насекомыми
Мышами
Птенцами
Сородичами
Экскрементами животных
Как бороться?
Собрать и
1. облить кипятком
2. отвезти в Таллиннский крематорий для мелких животных (Раба 40, бесплатно)
3. заморозить – при -20 градусах
Поймать с помощью пивной ловушки
Избегать ядов для улиток – уничтожаются и другие виды
Не давить – яйца сохраняются
Источник: Агентство окружающей среды, Таллиннская горуправа