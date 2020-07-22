Кроме испанских слизней в наших садах обитает насекомое, которое может нанести большой урон

Садовники и прожорливые кузнечики никогда не были лучшими друзьями. Теплые зимы оказали хорошее влияние на численность этих насекомых. Поскольку каждая особь в течение своей жизни способна уничтожить до 300 граммов зеленых растений, они стали серьезной проблемой.

По каким признакам можно определить, что ваш сад подвергся нашествию кузнечиков?

Большинство кузнечиков имеют коричневую, зеленую и золотистую окраску, пишет bhg.com. Кузнечики прожорливы и достаточно расточительны: один кузнечик проделывает несколько отверстий в листе, после чего этот продырявленный лист становится ему неинтересен, и он прыгает на следующий. Именно такие отверстия неопределенной формы являются явным признаком того, что ваш сад захватили кузнечики. Вторым признаком, конечно же, является их своеобразный стрекот.

Большинство кузнечиков появляются на свет ранней весной. Однако холодная весна становится для них смертельной. В последние годы мы были осчастливлены относительно теплой весенней погодой, но это счастье испытали на себе и кузнечики.

Как контролировать количество кузнечиков?

Небольшое количество кузнечиков не представляет угрозы для сада в целом. Но если происходит взрывной рост популяции этих насекомых, это может стать смертельной угрозой для сада.

Один из способов контролировать количество кузнечиков - заманивать в сад их врагов. Лягушки, пауки и птицы с удовольствием едят кузнечиков. Повесьте на деревьях несколько скворечников и выройте небольшой водоем, и скоро в вашем саду появятся враги кузнечиков.