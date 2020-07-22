Рой Джонс: «Я не собирался возвращаться и драться снова, но для Майка Тайсона я согласен сделать исключение»

«Да, это правда, Майк — легенда. Получить предложение выйти с ним в ринг и отказаться было бы сумасшествием. Я не собирался возвращаться и драться снова, но ради Майка Тайсона я согласен сделать исключение. Для меня это возможность, которую я не могу отвергнуть. Из всех желающих выйти с ним на ринг он выбрал меня. А раз он так сделал, то как я могу сказать нет», – сказал Джонс.